Экономика и бизнес 25.03.2026 в 12:22

Мобильный интернет «забурлил» в Жемчуге с новой скоростью

Текст: Иван Иванов
Фото: предоставлено компанией МТС
МТС расширила покрытие сети в курортном поселке Жемчуг, расположенном в Тункинской долине Бурятии. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла в полтора раза.

Жемчуг славится горячими термальными углекислыми и метановыми источниками и является популярным местом отдыха и оздоровления с живописными видами на горы Восточного Саяна. Обновленная сеть покрывает весь поселок и его достопримечательности, включая гостевые дома, бассейн с целебными источниками, где можно купаться под открытым небом, водо-и грязелечебницу, кафе.

Установка нового телеком-оборудования МТС в поселке позволила не только повысить скорость мобильного интернета, но и увеличить емкость сети.

«Для жителей Бурятии и Иркутской области Жемчуг является одним из излюбленных мест, куда приезжают искупаться в горячих источниках, бьющих из-под земли круглый год. Ранее мы усилили сеть в поселке Аршан, расположенного в 30 минутах езды от Жемчуга, который также известен своими минеральными водами, водопадами и буддийским дацаном и привлекает множество туристов», — отмечает директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
