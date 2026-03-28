Экономика и бизнес 28.03.2026 в 13:48

В Монголии экспорт кашемира вырос за год почти в пять раз

Об этом сообщил премьер-министр, уходя в отставку
Текст: Иван Иванов
В Монголии экспорт кашемира вырос за год почти в пять раз
На недавнем заседании парламента Монголии Г. Занданшатар объявил о своём решении сложить с себя полномочия премьер-министра и представил подробный отчёт о работе правительства за последние девять месяцев. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Цифры, озвученные им, свидетельствуют о значительном прогрессе в экономической сфере. В частности, впервые в истории страны в 2025 году удалось сократить государственные расходы на 2,2 триллиона тугриков. Это стало возможным на фоне впечатляющих показателей экспорта: добыто 90 миллионов тонн угля, общий объём экспорта составил 15,8 миллиарда долларов США. Экспорт кашемира вырос в 4,7 раза, а экспорт мяса – на 25,7%.

Экономический рост ускорился с 2,6% до 6,8%, а инфляция снизилась с 8,3% до 6,5%. Значительные улучшения коснулись и платёжного баланса: дефицит в 600 миллионов долларов сменился профицитом в 1 миллиард долларов. Валютные резервы достигли рекордных 7 миллиардов долларов, увеличившись на 2,1 миллиарда долларов. Г.Занданшатар охарактеризовал достигнутые результаты как прямое следствие проводимой им правильной политики.

Итогом заседания стало голосование, в результате которого 74% депутатов поддержали отставку Г.Занданшатара. Несмотря на уход с поста премьер-министра, ему поручено временно исполнять обязанности главы правительства до момента назначения нового руководителя.

Все новости

Боец «Мичурин» из Бурятии спасает людей и котов
28.03.2026 в 14:00
В Монголии экспорт кашемира вырос за год почти в пять раз
28.03.2026 в 13:48
В Улан-Удэ утвердили план работ на 2026 год по ликвидации фенольного отстойника
28.03.2026 в 13:33
Жительница Бурятии спустя 8 лет восстановила родительские права на сына
28.03.2026 в 11:59
В Бурятии возле Комы случилось массовое ДТП
28.03.2026 в 11:36
Участницы из Бурятии блеснули на всероссийской олимпиаде по китайскому языку
28.03.2026 в 11:21
В Бурятии прошла встреча с предпринимателями сгоревшего ТЦ «Вист»
28.03.2026 в 10:43
Премьер-министр Монголии уходит в отставку
28.03.2026 в 10:19
В пригороде Улан-Удэ сбили 8-летнюю девочку
28.03.2026 в 10:12
Байкал на замок
28.03.2026 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Читайте также
Китайская компания в Забайкалье уничтожила плодородный слой земли
Россельхознадзор оштрафовал организацию на 27 миллионов рублей
27.03.2026 в 14:14
Частных новостроек в Бурятии стало меньше
Почему падение ввода жилья не мешает девелоперам возводить сотни тысяч квадратных метров?
27.03.2026 в 06:00
Оборот интернет продаж в Бурятии превысил 3 миллиарда рублей
Развитие электронной торговли обсудили в Народном Хурале
26.03.2026 в 13:47
В Бурятии вклады и кредиты стали дешевле
Но рынку новостроек это не поможет
26.03.2026 в 12:38
