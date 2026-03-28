В Монголии экспорт кашемира вырос за год почти в пять раз

На недавнем заседании парламента Монголии Г. Занданшатар объявил о своём решении сложить с себя полномочия премьер-министра и представил подробный отчёт о работе правительства за последние девять месяцев. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Цифры, озвученные им, свидетельствуют о значительном прогрессе в экономической сфере. В частности, впервые в истории страны в 2025 году удалось сократить государственные расходы на 2,2 триллиона тугриков. Это стало возможным на фоне впечатляющих показателей экспорта: добыто 90 миллионов тонн угля, общий объём экспорта составил 15,8 миллиарда долларов США. Экспорт кашемира вырос в 4,7 раза, а экспорт мяса – на 25,7%.

Экономический рост ускорился с 2,6% до 6,8%, а инфляция снизилась с 8,3% до 6,5%. Значительные улучшения коснулись и платёжного баланса: дефицит в 600 миллионов долларов сменился профицитом в 1 миллиард долларов. Валютные резервы достигли рекордных 7 миллиардов долларов, увеличившись на 2,1 миллиарда долларов. Г.Занданшатар охарактеризовал достигнутые результаты как прямое следствие проводимой им правильной политики.

Итогом заседания стало голосование, в результате которого 74% депутатов поддержали отставку Г.Занданшатара. Несмотря на уход с поста премьер-министра, ему поручено временно исполнять обязанности главы правительства до момента назначения нового руководителя.