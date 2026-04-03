Экономика и бизнес 03.04.2026 в 13:03

Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи МТС

Аэростат помог обеспечить уверенный прием сигнала в радиусе 10 км
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: предоставлено компанией МТС
МТС объявляет о начале работы над тестовыми проектами по предоставлению телекоммуникационных услуг с различных типов беспилотных летальных аппаратов на удаленных и малонаселенных территориях, где отсутствует мобильная связь. В качестве первого шага в этом направлении МТС первой среди российских операторов связи осуществила в городе Вольск Саратовской области испытательный запуск аэростата с установленной на нем базовой станцией LTE. 

В ходе тестов в присутствии журналистов аэростат поднялся на высоту 300 метров и был зафиксирован тросами с удерживающего устройства на базе автомобильного прицепа. Подвешенный внизу аэростата радиомодуль с широконаправленной антенной обеспечил уверенное радиопокрытие в стандарте LTE 2100 МГц в радиусе 10 км со скоростью 30 Мбит/сек. Блок управления базовой станцией располагался на земле и соединялся с радиомодулем оптическим кабелем. 

«МТС продолжает развивать телекоммуникации, объединяя классическую инфраструктуру и инновационные решения. Мы запускаем программу испытаний различных авиационных беспилотных систем, при помощи которых можно быстро и с относительно невысокими затратами организовывать временную, но стабильную связь над акваториями, на удаленных и малонаселенных территориях. Со временем подобные решения могут стать промежуточным звеном между наземной телеком-инфраструктурой и орбитальными спутниками связи», - отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Аэростат позволяет быстро развернуть мобильную связь и интернет практически в любом месте, где есть грунтовые дороги, но нет самой связи. Во время тестирования наши инженеры убедились, что такая летающая базовая станция способна обеспечить вне зависимости от сложности рельефа более эффективное покрытие по сравнению с обычной передвижной базовой станцией», - добавила Инесса Галактионова.
Теги
связь

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
Власти решили бороться с некачественным бензином с помощью нового акциза
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
Подведены итоги за 2025 год
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
Беспилотники будут возить груз через российско-китайскую границу
05.04.2026 в 13:53
В Бурятии с пониманием восприняли новость об остановке конвейера АвтоВАЗа
В условиях падения спроса на покупку автомобилей это решение было ожидаемым
04.04.2026 в 14:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru