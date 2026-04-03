Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» начали плановые ремонтные работы на электросетях

Затраты на выполнение программы технического обслуживания и ремонта электросетей в 2026 году составят порядка 1,2 млрд рублей. Финансирование увеличено по сравнению с прошлым годом на 234 млн рублей.На днях энергетики завершили ремонт оборудования трансформаторной подстанции «Зенит» напряжением 35 киловольт (кВ) — это один из важных объектов, включенных в ремонтную программу «Бурятэнерго» на 2026 год. На подстанции «Зенит» сотрудники филиала провели текущий и капитальный ремонт ряда выключателей и разъединителей. Помимо этого, энергетики заменили перегруженный силовой трансформатор 4 мегавольт-ампер (МВА) на трансформатор мощностью 6,3 МВА, что позволит повысить надёжность электроснабжения жителей Октябрьского района Улан-Удэ вдоль Спиртзаводской трассы, а также части жителей Тарбагатайского района.«Ремонтные работы у нас начинаются сразу, как только позволяет температурный режим, а до этого проводится большая подготовительная работа по планированию программы ремонтов и закупке материалов. Сейчас мы уже приступили к практическим работам. Лето у нас короткое, до холодов нужно успеть выполнить большой объём работ, чтобы зимой обеспечить надёжное электроснабжение наших жителей», — отметил главный инженер филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Виктор Перелыгин.В течение года на выделенные средства электроэнергетики проведут капитальный ремонт 107 подстанций напряжением 6–10 кВ и ремонт 135 силовых трансформаторов, а также 671 коммутационного аппарата на подстанциях напряжением 35–110 кВ. Общий объём ремонта воздушных линий электропередачи составит более 1 тысячи километров, а запланированный объём расчистки трасс воздушных линий электропередачи — 715 гектаров.