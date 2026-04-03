Экономика и бизнес 03.04.2026 в 14:05

Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» начали плановые ремонтные работы на электросетях

На этот год запланирован большой объем работ
Текст: Иван Иванов
Фото: Денис Слепцов
Затраты на выполнение программы технического обслуживания и ремонта электросетей в 2026 году составят порядка 1,2 млрд рублей. Финансирование увеличено по сравнению с прошлым годом на 234 млн рублей. 

На днях энергетики завершили ремонт оборудования трансформаторной подстанции «Зенит» напряжением 35 киловольт (кВ) — это один из важных объектов, включенных в ремонтную программу «Бурятэнерго» на 2026 год. На подстанции «Зенит» сотрудники филиала провели текущий и капитальный ремонт ряда выключателей и разъединителей. Помимо этого, энергетики заменили перегруженный силовой трансформатор 4 мегавольт-ампер (МВА) на трансформатор мощностью 6,3 МВА, что позволит повысить надёжность электроснабжения жителей Октябрьского района Улан-Удэ вдоль Спиртзаводской трассы, а также части жителей Тарбагатайского района. 

«Ремонтные работы у нас начинаются сразу, как только позволяет температурный режим, а до этого проводится большая подготовительная работа по планированию программы ремонтов и закупке материалов. Сейчас мы уже приступили к практическим работам. Лето у нас короткое, до холодов нужно успеть выполнить большой объём работ, чтобы зимой обеспечить надёжное электроснабжение наших жителей», — отметил главный инженер филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Виктор Перелыгин. 

В течение года на выделенные средства электроэнергетики проведут капитальный ремонт 107 подстанций напряжением 6–10 кВ и ремонт 135 силовых трансформаторов, а также 671 коммутационного аппарата на подстанциях напряжением 35–110 кВ. Общий объём ремонта воздушных линий электропередачи составит более 1 тысячи километров, а запланированный объём расчистки трасс воздушных линий электропередачи — 715 гектаров.
Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
Власти решили бороться с некачественным бензином с помощью нового акциза
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
Подведены итоги за 2025 год
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
Беспилотники будут возить груз через российско-китайскую границу
05.04.2026 в 13:53
В Бурятии с пониманием восприняли новость об остановке конвейера АвтоВАЗа
В условиях падения спроса на покупку автомобилей это решение было ожидаемым
04.04.2026 в 14:01
Следующая новость
