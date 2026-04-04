Экономика и бизнес 04.04.2026 в 13:57

Монголия на пороге энергетического кризиса

В стране переходят к режиму жёсткой экономии топлива
Текст: Иван Иванов
Монголия, столкнувшись с беспрецедентными перебоями в поставках бензина и дизельного топлива, вызванными геополитической напряженностью между США и Ираном, вновь оказалась в центре внимания. Стремительно развивающаяся экономика страны впервые оказалась перед лицом такого серьезного вызова, что заставляет власти активно искать пути диверсификации источников поставок и принятия мер по снижению потребления топлива. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».

На этом фоне новый премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал представил свой новый кабинет на пленарном заседании Великого Государственного Хурала. Правительство, состоящее из 19 членов, преимущественно представлено Монгольской народной партией (16 министров), с двумя представителями от Трудовой национальной партии и одним от Национальной коалиции. Примечательно, что 79% членов кабинета обладают опытом работы в правительственных структурах, в то время как 21% назначены впервые.

Выступая перед парламентариями, Премьер-министр Учрал подтвердил невозможность полного контроля над ценами на топливо, но заверил, что правительство приложит все усилия для предотвращения дефицита и перебоев. Он провел параллель с успешным преодолением глобальной пандемии, заявив, что стране предстоит столь же решительно противостоять топливно-энергетическому кризису. В рамках оптимизации управленческой структуры, планируется сократить число заместителей министров с 12 до четырех, оставив их только в ключевых ведомствах.

Глава правительства подчеркнул, что в условиях угроз, связанных с перебоями в поставках топлива и электроэнергии, работа правительства не должна прерываться. "Нам нужен выход, а не тупик", — заявил он, требуя от членов кабинета не только ответственности за результаты своей работы, но и этической безупречности. Патриотизм, слаженность, решительность, скорость и эффективность – эти качества должны стать основополагающими принципами деятельности нового правительства.

Уже с сегодняшнего дня, не дожидаясь изменений в бюджете, правительство переходит в режим жесткой экономии. Особое внимание будет уделено рациональному управлению государственными финансами, надлежащему расходованию имеющихся средств и ресурсов. Будут сокращены избыточные и необязательные расходы, такие как траты на встречи, совещания и закупку мебели, с целью сохранения каждого тугрика, заработанного трудом налогоплательщиков. Цель – обеспечить стабильность и устойчивое развитие Монголии перед лицом текущих вызовов.

Фото: «Номер один»

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
Власти решили бороться с некачественным бензином с помощью нового акциза
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
Подведены итоги за 2025 год
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
Беспилотники будут возить груз через российско-китайскую границу
05.04.2026 в 13:53
В Бурятии с пониманием восприняли новость об остановке конвейера АвтоВАЗа
В условиях падения спроса на покупку автомобилей это решение было ожидаемым
04.04.2026 в 14:01
Следующая новость
