Монголия на пороге энергетического кризиса

Монголия, столкнувшись с беспрецедентными перебоями в поставках бензина и дизельного топлива, вызванными геополитической напряженностью между США и Ираном, вновь оказалась в центре внимания. Стремительно развивающаяся экономика страны впервые оказалась перед лицом такого серьезного вызова, что заставляет власти активно искать пути диверсификации источников поставок и принятия мер по снижению потребления топлива. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».На этом фоне новый премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал представил свой новый кабинет на пленарном заседании Великого Государственного Хурала. Правительство, состоящее из 19 членов, преимущественно представлено Монгольской народной партией (16 министров), с двумя представителями от Трудовой национальной партии и одним от Национальной коалиции. Примечательно, что 79% членов кабинета обладают опытом работы в правительственных структурах, в то время как 21% назначены впервые.Выступая перед парламентариями, Премьер-министр Учрал подтвердил невозможность полного контроля над ценами на топливо, но заверил, что правительство приложит все усилия для предотвращения дефицита и перебоев. Он провел параллель с успешным преодолением глобальной пандемии, заявив, что стране предстоит столь же решительно противостоять топливно-энергетическому кризису. В рамках оптимизации управленческой структуры, планируется сократить число заместителей министров с 12 до четырех, оставив их только в ключевых ведомствах.Глава правительства подчеркнул, что в условиях угроз, связанных с перебоями в поставках топлива и электроэнергии, работа правительства не должна прерываться. "Нам нужен выход, а не тупик", — заявил он, требуя от членов кабинета не только ответственности за результаты своей работы, но и этической безупречности. Патриотизм, слаженность, решительность, скорость и эффективность – эти качества должны стать основополагающими принципами деятельности нового правительства.Уже с сегодняшнего дня, не дожидаясь изменений в бюджете, правительство переходит в режим жесткой экономии. Особое внимание будет уделено рациональному управлению государственными финансами, надлежащему расходованию имеющихся средств и ресурсов. Будут сокращены избыточные и необязательные расходы, такие как траты на встречи, совещания и закупку мебели, с целью сохранения каждого тугрика, заработанного трудом налогоплательщиков. Цель – обеспечить стабильность и устойчивое развитие Монголии перед лицом текущих вызовов.Фото: «Номер один»