05.04.2026 в 13:53

Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход

Беспилотники будут возить груз через российско-китайскую границу
Текст: Иван Иванов
На территории Забайкальского края планируется реализовать инновационный проект по созданию трансграничной беспилотной транспортной системы. Согласно информации, которую приводит портал «Чита.Ру», в Приаргунском округе появится пункт пропуска «Староцурухайтуй — Хэйшаньтоу», где будет внедрена автоматизированная транспортно-логистическая инфраструктура.

Проект предусматривает строительство железнодорожного пункта пропуска «Староцурухайтуйский» на российской стороне и сопредельного «Хэйшаньтоу» на китайской, а также моста через реку Аргунь. Особенность системы — использование беспилотной технологии перемещения грузов через границу. Максимальная протяженность перевозочного маршрута составит 5 километров, а ежегодный объем грузов — до 10 миллионов тонн. Реализация проекта создаст около 110 рабочих мест.

На первом Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге было подписано четырехстороннее соглашение между правительством Забайкалья, ООО «Корпорация Мостстройтранс», железнодорожной корпорацией «Северо-восточная Азия» и «Уханьской компанией интеллектуальных транспортных систем».

В этой инициативе авторитетное китайское предприятие обещает применить свои передовые технологии для обеспечения безопасной работы погранперехода и развития торговли, культурного обмена и межгосударственных связей. По словам Вана Хай Тэна, председателя совета директоров «Уханьской компании», данный проект — важное событие, свидетельство сотрудничества двух стран и часть концепции цифрового шелкового пути, а также способ укрепления экономического взаимодействия. Президент АО «Железнодорожная корпорация „Северо-восточная Азия“» Чжан Хай Тао выразил надежду, что новая инфраструктура станет дополнением к железнодорожному пункту пропуска «Забайкальск», способствуя развитию транспортной и торговой связей региона.

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
Власти решили бороться с некачественным бензином с помощью нового акциза
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
Подведены итоги за 2025 год
05.04.2026 в 16:09
В Бурятии с пониманием восприняли новость об остановке конвейера АвтоВАЗа
В условиях падения спроса на покупку автомобилей это решение было ожидаемым
04.04.2026 в 14:01
Монголия на пороге энергетического кризиса
В стране переходят к режиму жёсткой экономии топлива
04.04.2026 в 13:57
