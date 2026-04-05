Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход

На территории Забайкальского края планируется реализовать инновационный проект по созданию трансграничной беспилотной транспортной системы. Согласно информации, которую приводит портал «Чита.Ру», в Приаргунском округе появится пункт пропуска «Староцурухайтуй — Хэйшаньтоу», где будет внедрена автоматизированная транспортно-логистическая инфраструктура.



Проект предусматривает строительство железнодорожного пункта пропуска «Староцурухайтуйский» на российской стороне и сопредельного «Хэйшаньтоу» на китайской, а также моста через реку Аргунь. Особенность системы — использование беспилотной технологии перемещения грузов через границу. Максимальная протяженность перевозочного маршрута составит 5 километров, а ежегодный объем грузов — до 10 миллионов тонн. Реализация проекта создаст около 110 рабочих мест.



На первом Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге было подписано четырехстороннее соглашение между правительством Забайкалья, ООО «Корпорация Мостстройтранс», железнодорожной корпорацией «Северо-восточная Азия» и «Уханьской компанией интеллектуальных транспортных систем».



В этой инициативе авторитетное китайское предприятие обещает применить свои передовые технологии для обеспечения безопасной работы погранперехода и развития торговли, культурного обмена и межгосударственных связей. По словам Вана Хай Тэна, председателя совета директоров «Уханьской компании», данный проект — важное событие, свидетельство сотрудничества двух стран и часть концепции цифрового шелкового пути, а также способ укрепления экономического взаимодействия. Президент АО «Железнодорожная корпорация „Северо-восточная Азия“» Чжан Хай Тао выразил надежду, что новая инфраструктура станет дополнением к железнодорожному пункту пропуска «Забайкальск», способствуя развитию транспортной и торговой связей региона.