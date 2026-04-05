Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья

В 2025 году в целом по России было введено в эксплуатацию 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что показывает незначительный рост — всего на 0,4% больше, чем в 2024 году. По этому показателю наблюдается значительный разброс между регионами. На первом месте в рейтинге занимает Ленинградская область, где на одного жителя приходится 2,05 квадратных метра жилья, тогда как в Магаданская область занимает последнее место, что составляет всего 0,12 квадратных метра.

Бурятия оказалась на 50 месте. По вводу жилья за прошлый год на одного жителя показатель составляет 0,582 кв.м. Объем введенного жилья в республике - 565 тыс. кв. метров.