Монголию захлестнуло контрафактное топливо

На пленарном заседании Великого государственного хурала Монголии был рассмотрен законопроект о внесении изменений и дополнений в «Закон об акцизном налоге». направленный на борьбу с распространением контрафактного топлива. В этом сообщает портал «Монцамэ». Инициатором выступил депутат Б. Пурэвдорж совместно с группой парламентариев.



В ходе обсуждения было отмечено, что проблема поддельного топлива обострилась после повышения ставок акцизного налога в 2015 году. По словам депутата, это привело к резкому росту импорта промежуточных нефтепродуктов, используемых для производства контрафактного топлива: с 20–30 тыс. тонн ранее до примерно 200 тыс. тонн в последующие годы.



Одной из ключевых причин сложившейся ситуации названо отсутствие правового регулирования, позволяющее импортировать такие вещества без уплаты акцизов и получения лицензий. В результате отдельные компании, по утверждению инициатора законопроекта, занимаются производством и реализацией поддельного топлива, нанося ущерб потребителям и добросовестному бизнесу.



Отмечается, что использование контрафактного топлива приводит к ускоренному износу автомобильных деталей и ухудшению экологической ситуации из-за повышенных выбросов вредных веществ. При этом объемы импорта сырья остаются значительными, несмотря на снижение спроса на такие продукты на международном рынке.



Дополнительную обеспокоенность вызывает тот факт, что ранее одобренный парламентом закон в 2021 году был признан неконституционным в 2023 году, что, по мнению депутата, способствовало возобновлению поставок контрафактной продукции.

Согласно представленным данным, на складах в Монголии в настоящее время хранится более 100 тыс. тонн топливных смесей, которые могут быть реализованы на рынке без уплаты налогов, принося значительную прибыль. Рассматриваемый законопроект направлен на устранение существующих правовых пробелов, усиление контроля за импортом сырья и защиту как потребителей, так и законопослушных участников рынка.