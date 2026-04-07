Экономика и бизнес 07.04.2026 в 15:10

В Улан-Удэ пройдет форум производителей «Сделано в Бурятии»

В рамках мероприятия с предпринимателями встретится глава республики
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пройдет форум производителей «Сделано в Бурятии»
На форуме будут обсуждены самые актуальные темы для бизнеса: продажи, налоги, саморазвитие, антикризисные шаги, делегирование и управление командой. Обо всем этом расскажут приглашённые федеральные эксперты. 

Особое внимание в программе уделено пленарной сессии «Бурятия - территория возможностей», где с предпринимателями встретится глава Бурятии Алексей Цыденов.  

Также во время форума пройдет Центр переговоров - это формат организованных деловых переговоров, где производители смогут лично презентовать свою продукцию крупнейшим торговым сетям и договориться о поставках прямо на месте. В этом году к участию в центре закупок впервые присоединятся не только местные сети Бурятии — «Титан», «Абсолют», «Николаевский», «Барис», «Пятёрочка», «СМИТ», «Вегос-М», но и крупные торговые сети Монголии и Китая. 

- Форум производителей «Сделано в Бурятии» мы проводим, чтобы поддержать местный бизнес, укрепить позиции республиканских товаров на рынке и создать условия для долгосрочного сотрудничества. Пленарная сессия «Бурятия - территория возможностей» - это отличная возможность задать вопросы напрямую главе республики и обсудить актуальные проблемы. Центр переговоров открывает для наших предпринимателей перспективы расширения географии продаж и выхода на международные рынки, - рассказал Денис Гармаев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Форум производителей «Сделано в Бурятии» состоится 16 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 2. Регистрация на сайте: сайте сделановбурятии.online.

Мероприятие пройдёт по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Теги
форум

Все новости

В Бурятии запускают цифровой инструмент поддержки участников СВО и их семей
07.04.2026 в 15:53
В Улан-Удэ спящую в кафе парочку обокрали на 85 тысяч рублей
07.04.2026 в 15:37
«Оглох на одно ухо, сломал позвоночник»
07.04.2026 в 15:35
Коммунальщики Улан-Удэ убирают рекордное количество песка
07.04.2026 в 15:20
В Улан-Удэ пройдет форум производителей «Сделано в Бурятии»
07.04.2026 в 15:10
В Бурятии парень дважды стал вором для одного и того же человека
07.04.2026 в 14:49
11 медалей завоевали борцы из Бурятии на чемпионате ДФО
07.04.2026 в 14:17
Полицейский получил срок за удар по блогеру
07.04.2026 в 13:14
На Байкале в Бурятии закрыли еще пять ледовых переправ
07.04.2026 в 12:45
В Чите прикрыли онлайн-казино
07.04.2026 в 12:30
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Бурятские производители получат шанс выйти на торговые сети Монголии и КНР
Этот шанс выпадет 16 апреля
06.04.2026 в 11:51
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
Власти решили бороться с некачественным бензином с помощью нового акциза
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
Подведены итоги за 2025 год
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
Беспилотники будут возить груз через российско-китайскую границу
05.04.2026 в 13:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru