Экономика и бизнес 07.04.2026 в 15:10
В Улан-Удэ пройдет форум производителей «Сделано в Бурятии»
В рамках мероприятия с предпринимателями встретится глава республики
Текст: Андрей Константинов
На форуме будут обсуждены самые актуальные темы для бизнеса: продажи, налоги, саморазвитие, антикризисные шаги, делегирование и управление командой. Обо всем этом расскажут приглашённые федеральные эксперты.
Особое внимание в программе уделено пленарной сессии «Бурятия - территория возможностей», где с предпринимателями встретится глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также во время форума пройдет Центр переговоров - это формат организованных деловых переговоров, где производители смогут лично презентовать свою продукцию крупнейшим торговым сетям и договориться о поставках прямо на месте. В этом году к участию в центре закупок впервые присоединятся не только местные сети Бурятии — «Титан», «Абсолют», «Николаевский», «Барис», «Пятёрочка», «СМИТ», «Вегос-М», но и крупные торговые сети Монголии и Китая.
- Форум производителей «Сделано в Бурятии» мы проводим, чтобы поддержать местный бизнес, укрепить позиции республиканских товаров на рынке и создать условия для долгосрочного сотрудничества. Пленарная сессия «Бурятия - территория возможностей» - это отличная возможность задать вопросы напрямую главе республики и обсудить актуальные проблемы. Центр переговоров открывает для наших предпринимателей перспективы расширения географии продаж и выхода на международные рынки, - рассказал Денис Гармаев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
Форум производителей «Сделано в Бурятии» состоится 16 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 2. Регистрация на сайте: сайте сделановбурятии.online.
Мероприятие пройдёт по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
