Жители Бурятии огорчились падением цен на нефть

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $94 за баррель после того, как Иран и США объявили о двухнедельном перемирии, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным на сегодняшнее утро, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигает $93,97 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май уже упали в цене на 15,3%. Цена достигла $95,68 за баррель.

В ночь на 8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Страны договорились о прекращении огня. Как сообщил глава МИДа исламской республики Аббас Арагчи, Ормузский пролив откроется для судоходства на этот период. Он отметил, что вооруженные силы страны прекратят оборонительные операции, если атаки на Иран будут прекращены.

Улан-удэнский экономист Анатолий Думнов сообщил, что в последние недели среди населения республики возникли слишком оптимистические настроения относительно перекрытия Ормузского пролива и роста цен на нефть, что якобы позитивно отразится на их благосостоянии. Эти надежды беспочвенны, полагает он.

«Высокие цены на нефть могут поправить и несколько улучшить лишь сложную ситуацию с федеральным бюджетом. Однако для того, чтобы это произошло, необходим длительный период высоких цен на нефть. Поскольку кризис между США и Ираном может завершится переговорами, то скачок цен на нефть может быть не таким длительным. А для бюджета важно сохранение высоких цен на нефть хотя бы в течение года. Что касается экономики и населения Бурятии, то от высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе нам ничего не перепадёт. Это очень длительный период и эффект может появится лишь когда снизится ставка рефинансирования и будут выделены крупные ассигнования на поддержку промышленности и прежде всего строительного сектора. Тогда может появиться шанс для преодоления экономического кризиса. Но пока об этом говорить преждевременно, поскольку цены на нефть могут упасть после возможной нормализации отношений между Ираном и США», - сообщил он.

Ранее «РБК» сообщало, что минфин США оценил, что Россия заработает с продажи нефти, с которой американцы сняли санкции, около $2 млрд. В то же время The Guardian со ссылкой на данные финского аналитического центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщила, что за две недели американо-израильской операции против Ирана Россия уже получила доход от экспорта топлива в размере €6 млрд ($6,9 млрд).

Между тем президент страны Владимир Путин на недавнем съезде российского Союза промышленников сообщил что важно «не проесть сверхдоходы», а направить их на погашение долговых обязательств.