ВСЖД завершает подготовку лету

В сезон летних пассажирских перевозок вырастет штат поездных бригад
Текст: Иван Иванов
В преддверии летнего пассажирского сезона 2026 года, Восточно-Сибирская железная дорога завершает комплексную подготовку пассажирской инфраструктуры и подвижного состава, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Для обеспечения спроса на поездки к курортам Черноморского побережья России летом назначаются дополнительные сезонные поезда: № 205/206 Иркутск – Анапа, № 235/236 Тында – Анапа, № 237 Тайшет – Абакан, № 269/270 Чита – Адлер, № 273/274 Северобайкальск – Адлер.

Для обслуживания пассажиров штат поездных бригад ВСЖД пополнится 520 сотрудниками, 300 из которых студенты отраслевых учебных заведений.

Кроме того, высоким спросом продолжает пользоваться международное сообщение с Китаем. Пассажиры могут отправиться из Иркутска в Маньчжурию в беспересадочных вагонах в составе поездов № 328/327 Иркутск – Забайкальск и № 654/653 Забайкальск – Маньчжурия.

В пригородном сообщении на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в летнем графике будет задействован 141 поезд. Вводятся четыре дополнительных пригородных маршрута: Улан-Удэ – Таловка, Иркутск-Сортировочный – Большой Луг, Чуна – Вихоревка и Киренга-Дабан – Северобайкальск. На наиболее востребованных направлениях (Улан-Удэ – Мысовая, Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 и на участке Киренга-Дабан – Северобайкальск) будет увеличена составность пригородных поездов.

Для гостей Кругобайкальской железной дороги продолжат работу туристские поезда «Байкальский экспресс» и «Байкальская сказка», а также рельсовый автобус «Нерпочка». К новому сезону в его вагонах будут установлены дополнительные столики и USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

Для удобства пассажиров на вокзалах Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Лена, Ангарск, Коршуниха-Ангарская, Усть-Илимск и Черемхово откроются дополнительные билетные кассы дальнего следования. На станциях Улан-Удэ, Гончарово, Военный Городок и Мегет будут установлены новые терминалы самообслуживания для оформления пригородных билетов.

Приоритетной задачей магистрали в летний период остается перевозка организованных групп детей, в текущем году поездами формирования ВСЖД отправятся более 14 тысяч юных пассажиров.

Особое внимание уделяется содержанию пассажирской инфраструктуры. Подготовительные работы ведутся на 76 вокзалах, 12 павильонах и 882 пассажирских платформах.
