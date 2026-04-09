Экономика и бизнес 09.04.2026 в 14:25
Дефицит бюджета в два раза вырос в первом квартале 2026 года
Бурятии, вероятно, стоит ждать сокращения помощи из федерального центра
Текст: Иван Иванов
Дефицит федерального бюджета достиг 4,576 трлн рублей по итогам января – марта 2026 года. Это на 2,616 трлн рублей больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минфин РФ. Ведомство отмечает, что высокие значения размера дефицита в начале года, «главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов».
Между тем дефицит бюджета по итогам первого квартала на 20% превысил план на весь 2026 год.
Напомним, что законом о бюджете дефицит на 2026 год утвержден в размере 3,786 трлн рублей. Столь высокий дефицит будет сложно покрыть даже дополнительными доходами, ожидаемыми в апреле от роста цен на нефть. При этом после начала перемирия между США и Ираном цены на нефть вновь опустились ниже 100 долларов за баррель. Где взять деньги?
«Чтобы хоть как-то закрыть эту огромную бюджетную дыру, федеральным властям придется пойти на существенный секвестр расходной части бюджета, в том числе и по ассигнованиям регионам. Поэтому секвестр расходной части бюджета Бурятии на исключен уже в апреле-мае», - сообщил один из депутатов Народного Хурала Бурятии.
