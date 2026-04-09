Экономика и бизнес 09.04.2026 в 14:25

Дефицит бюджета в два раза вырос в первом квартале 2026 года

Бурятии, вероятно, стоит ждать сокращения помощи из федерального центра
A- A+
Текст: Иван Иванов
Дефицит бюджета в два раза вырос в первом квартале 2026 года
Фото: архив «Номер один»
Дефицит федерального бюджета достиг 4,576 трлн рублей по итогам января – марта 2026 года. Это на 2,616 трлн рублей больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минфин РФ. Ведомство отмечает, что высокие значения размера дефицита в начале года, «главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов».

Между тем дефицит бюджета по итогам первого квартала на 20% превысил план на весь 2026 год.

Напомним, что законом о бюджете дефицит на 2026 год утвержден в размере 3,786 трлн рублей. Столь высокий дефицит будет сложно покрыть даже дополнительными доходами, ожидаемыми в апреле от роста цен на нефть. При этом после начала перемирия между США и Ираном цены на нефть вновь опустились ниже 100 долларов за баррель. Где взять деньги? 

«Чтобы хоть как-то закрыть эту огромную бюджетную дыру, федеральным властям придется пойти на существенный секвестр расходной части бюджета, в том числе и по ассигнованиям регионам. Поэтому секвестр расходной части бюджета Бурятии на исключен уже в апреле-мае», - сообщил один из депутатов Народного Хурала Бурятии.

Теги
бюджет

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru