Экономика и бизнес 10.04.2026 в 14:57
Производителей Бурятии приглашают на встречу с торговыми сетями
Там они смогут презентовать свою продукцию
Текст: Иван Иванов
Министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ приглашает предпринимателей Бурятии принять участие в Центре переговоров на форуме «Сделано в Бурятии». Это шанс для производителей провести личные встречи с торговыми сетями, презентовать продукцию и заключить контракты.
- Центр переговоров - это формат организованных деловых переговоров, где производители смогут лично презентовать свою продукцию крупнейшим торговым сетям и договориться о поставках прямо на месте. В этом году к участию впервые присоединятся не только местные сети Бурятии, но и крупные торговые сети Монголии и Китая. Центр переговоров открывает для наших предпринимателей перспективы расширения географии продаж и выхода на международные рынки, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев.
Среди участников будут представлены как российские («Абсолют», «Барис», «Вегос-М», «Лента», «Николаевский», «Пятерочка», «СМИТ», «Титан»), так и монгольские и китайские торговые сети.
Торговые сети ждут производителей товаров, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции.
Мероприятие пройдет 16 апреля в ФСК Улан-Удэ (ул. Рылеева, 2). Участие бесплатное, но требуется обязательная регистрация. Записаться на переговоры и выбрать сети для встреч можно по ссылке. Сайт форума: сделановбурятии.онлайн
Напомним, что на форуме «Сделано в Бурятии» будут обсуждены самые актуальные темы для бизнеса: продажи, налоги, саморазвитие, антикризисные шаги, делегирование и управление командой. Обо всем этом расскажут приглашённые федеральные эксперты. Особое внимание в программе уделено пленарной сессии «Бурятия - территория возможностей», где с предпринимателями встретится глава республики Алексей Цыденов.
Мероприятие реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
