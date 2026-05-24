На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ подписали соглашения на 30 млрд рублей
Накануне в Бурятском театре оперы и балета прошло официальное закрытие форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке», который проходил в Улан-Удэ с 21 по 23 мая. Мероприятие объединило творческих людей, предпринимателей, мастеров, дизайнеров, музыкантов из сорока регионов России и десяти стран.
— Мы показали богатство творческими людьми, которые могут создавать новое, неожиданное и прорывное. Креативная индустрия – это всё, что содержит творческий подход. Наши креативные люди, занимающиеся бизнесом, получили уверенность в том, что это нужно, что у этого есть потенциал и рынок, и что это – навсегда. Сегодня креативная индустрия для Бурятии – ещё одно стратегическое направление развития, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Главные итоги форума:
подписаны соглашения на сумму свыше 30 млрд рублей по инфраструктурным, туристическим и креативным проектам ДФО – от новых фильмов и мультфильмов до арт-объектов;
более 20 тыс. жителей Улан-Удэ стали частью форума;
впервые на Дальнем Востоке прошел международный медиарынок – из 50 представленных кинокартин заключены соглашения о продаже 9 проектов;
на арт-рынке проданы работы местных художников;
прошел масштабный гастрофест «Амтатай».