Экономика и бизнес 24.05.2026 в 10:21

На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ подписали соглашения на 30 млрд рублей

Мероприятие объединило творческих людей и предпринимателей из 40 регионов России
Текст: Карина Перова
Фото: Номер один

Накануне в Бурятском театре оперы и балета прошло официальное закрытие форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке», который проходил в Улан-Удэ с 21 по 23 мая. Мероприятие объединило творческих людей, предпринимателей, мастеров, дизайнеров, музыкантов из сорока регионов России и десяти стран.

— Мы показали богатство творческими людьми, которые могут создавать новое, неожиданное и прорывное. Креативная индустрия – это всё, что содержит творческий подход. Наши креативные люди, занимающиеся бизнесом, получили уверенность в том, что это нужно, что у этого есть потенциал и рынок, и что это – навсегда. Сегодня креативная индустрия для Бурятии – ещё одно стратегическое направление развития, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Главные итоги форума:

  • подписаны соглашения на сумму свыше 30 млрд рублей по инфраструктурным, туристическим и креативным проектам ДФО – от новых фильмов и мультфильмов до арт-объектов;

  • более 20 тыс. жителей Улан-Удэ стали частью форума;

  • впервые на Дальнем Востоке прошел международный медиарынок – из 50 представленных кинокартин заключены соглашения о продаже 9 проектов;

  • на арт-рынке проданы работы местных художников;

  • прошел масштабный гастрофест «Амтатай».

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
