В Забайкалье больше 10% бюджета направили участникам СВО

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края приняли в первом чтении проект закона об исполнении краевого бюджета за 2025 год. Согласно документу, доходы региона составили 163,6 млрд рублей, из которых 108,1 млрд — собственные поступления края. За последние шесть лет этот показатель вырос в 2,8 раза — с 38,6 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщает портал ZAB.RU.

Расходы краевого бюджета достигли 166 млрд рублей, превысив доходную часть на 2,4 млрд. Основной объем средств традиционно направлен на социальную сферу — 90 млрд рублей. Особое внимание в 2025 году уделили поддержке участников специальной военной операции и их семей. На эти цели направили 11 млрд рублей — это более 10% всех расходов краевого бюджета и на 6 млрд больше, чем годом ранее. Рост финансирования связан с расширением социальных обязательств региона перед военнослужащими и их близкими.

Кроме того, 22 млрд рублей выделили на поддержку семей с детьми и пожилых граждан. На повышение заработной платы работникам бюджетной сферы направили 9,4 млрд рублей. Повышение коснулось 24,5 тысячи человек. По итогам года средняя зарплата в крае выросла на 18%, а за два года — на 53%. Существенные средства также вложены в развитие инфраструктуры — 17,7 млрд рублей.

В регионе продолжается строительство школ, очистных сооружений, Ледовой арены, овцеводческого комплекса и приюта для животных. В Чите реализуются проекты жилых микрорайонов «Ривьера-парк» и «Нер-Заводский», а также создаются цементный и известковый заводы.