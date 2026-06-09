Новые налоги на импортные смартфоны перенесут с сентября на декабрь

Правительство решило не вводить перед выборами в Госдуму технологический сбор с производителей и импортеров электроники. Как сообщается на сайте Минфина РФ, его начнут взимать не с 1 сентября, как предполагалось ранее, а с 1 декабря 2026 года.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс правительство уже внесло в ​Госдуму. В финансовом ведомстве уточнили, что пошли на такой шаг «в связи с предложениями отраслевых объединений».

Технологический сбор — это новый платеж, который обяжут перечислять в бюджет всех импортеров и производителей электронной продукции. В Минпромторге отмечали, что его планируется вводить поэтапно: сначала сбором будут облагаться готовые устройства, а после — электронные компоненты и модули для них.

Полученные средства предполагается направлять на госпрограмму поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности, от которой, как отмечали в Минфине, зависит обороноспособность государства. Для ноутбуков платеж составит 500 руб., для смартфонов — 250 руб., для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой — 100 руб., а для других телефонных аппаратов — 25 руб.