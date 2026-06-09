Экономика и бизнес 09.06.2026 в 13:29

В Иркутске закрываются хостелы

Введение туристического налога делает бизнес нерентабельным
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске закрываются хостелы
Фото: архив «Номер один»

Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева подчеркивает, что налоговая реформа, конечно, серьезно повлияла и на туристический бизнес, но сильнее всего по нему ударило введение туристического налога в некоторых муниципальных образованиях.

Как сообщает портал IRCITY.RU, туристический налог — это новый вид обязательного платежа, который был введен в Налоговый кодекс РФ в 2024 году. Налог платят отели, санатории и хостелы, включенные в реестр классифицированных средств размещения. Ставка составляет от 1 до 2% в зависимости от стоимости номера, но не менее 100 рублей в сутки.

С 1 января 2025 года туристический налог ввели в 34 муниципальных образованиях Иркутской области, в их числе — Большое Голоустное, Листвянка, Бугульдейка, Хужир, Байкальск, Слюдянка и Порт Байкал. С 2026 году турналог начал действовать на территории Иркутска.

«В Иркутске в очень критическом состоянии находится структура хостелов. Минимальный порог туристического налога, который сегодня действует согласно федеральному законодательству (100 рублей в сутки с человека), заставляет хостелы прекращать свою деятельность, и это происходит повсеместно. Предприниматели будут вынуждены либо уходить в серую зону, либо прекращать свою деятельность», — заметила Марина Григорьева.

Она уточнила, что некоторые муниципалитеты установили ставку в 1%, а другие с этого года начали работать по ставке 2%, а это отвлечение оборотных средств. Всё это отражается и на валовой выручке, и на возможности реинвестиции, когда собственники готовы улучшать качество своих услуг.

Теги
иркутск хостел туризм

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