В Бурятии силовики задушили крупное сельхозпредприятие

Владелец ООО «СП «Тугнуй» ликвидирует хозяйство





Бизнесмен Дмитрий Климов ликвидирует ООО «СП «Тугнуй», одно из крупнейших сельхозпредприятий Бурятии, работающих в сфере животноводства и растениеводства. Он уже начал продажу техники и распродает скот, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев.

В Минсельхозе Бурятии эту информацию подтвердили. Там сообщили, что за последние пять лет хозяйству была выделена государственная поддержка на сумму 90 млн. рублей.«Три года (с 2015 по 2017 годы) для хозяйства были неурожайными. Валовый сбор зерновых культур в весе после доработки не превышал 390 тонн с крайне низкой урожайностью не более 3–6 ц/га. В 2019 году ООО СП «Тугнуй» сократил посевные площади как зерновых культур - на 63,3% или на 1647 гектаров, так и кормовых культур – на 61% или на 738 га. При этом хозяйство показывает уверенные показатели по приросту поголовья. Положительная динамика поголовья КРС (в 1,5 раза к уровню 2014 года) позволила предприятию начать поставлять телок в Казахстан, в текущем году на экспорт было направлено 160 голов», рассказали в Минсельхозе.Там также сообщили, что у Дмитрия Климова претензий к Минсельхозпроду РБ нет.«В свое время именно с помощью господдержки удалось построить откормочную ферму на 500 голов, а затем другие хозпостройки. Теперь это целое хозяйство или, как мы привыкли называть меж собой, колхоз. Проблемы возникли из-за многочисленных проверок правоохранительных органов», - процитировали слова Дмитрия Климова в министерстве.Фото: «Номер один»