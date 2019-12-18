Гормолзавод в Улан-Удэ может купить иркутская «Янта»

«Номер один» стали известны некоторые подробности переговоров





На 14 января 2020 года Арбитражный суд РБ назначил первое заседание по банкротству гормолзавода (ОАО «Молоко Бурятии») по иску ООО «Белруспродукт» (Москва) за 42-миллионный долг по оплате сухого белорусского и уругвайского молока. Как выяснилось, почти четыре года ОАО «Молоко» поило жителей республики так называемым «восстановленным» из сухого порошка молоком, а речь идет о сотнях тысяч тетрапакетов молока, которые жители Бурятии выпили за эти годы.

Как известно, бурятские переработчики подсели на белорусское, а затем и южноамериканское сухое молоко в рамках растущей глобализации. Это вызвано общемировыми изменениями потребительского поведения горожан. Ведь тому же жителю села нет необходимости покупать молоко и хранить его в холодильнике, когда своя корова под боком. Подоил, и вот оно - свежее и полезное молочко.Горожане так уже не могут - от свежего деревенского молока у многих случается несварение, поскольку современные желудки и ферментные системы уже неспособны справляться с нормальными лактобактериями, усваивая лишь убитую ультрапастеризацией молочную смесь. Именно поэтому в РФ был умело сформирован рынок, удовлетворяющий жесткие принципы. Производство должно быть дешевым в логистике, не зависеть от местного сырья, с постепенным переходом на полностью искусственный по составу продукт. Ведь нынешним потребителям в основном нужно дешево. Хотите качество - покупайте экопродукцию, но она заметно дороже.И ОАО «Молоко Бурятии», затеяв пять лет назад масштабное перевооружение, шло, как говорится, в правильном тренде. И все попытки правительства республики субсидировать тех же фермеров и сдатчиков молока с целью наращивания поголовья молочного скота не смогли повлиять на политику крупнейшего в регионе переработчика. Если более выгодно разливать восстановленное молоко, то зачем усложнять себе жизнь?Неудивительно, ведь купленная в 2014 году импортная линия, как говорят эксперты, была заточена на 100%-ную переработку сухого молока в ультрапастеризованное в тетрапакетах. Говорят, что когда на прошлой неделе инженеры иркутской группы «Янта» ознакомились с линией гормолзавода и сопутствующим оборудованием, то были поражены тем, что эта технологическая оснастка далеко опережает уровень их производства. В то же время эта линия позволяла перерабатывать и сырое молоко. Если оно было. Вопрос в том, что молока в Бурятии нет. Вернее, оно есть, но реально удовлетворяет потребность местных переработчиков максимум на 30%.- Отчеты, что, мол, республика обеспечивает себя на 70% молоком, не более чем «хотелки», - рассказал один из фермеров республики. - Ведь все эти цифры банально рисуются в отчетах и никогда не проверяются. Сверху требуют выполнения показателей, причем с ростом, вот на бумаге у нас все и растет. Но фактически только Кабанский и отчасти Мухоршибирский и Бичурский районы годятся для развития молочного поголовья скота, все остальные дают немного молока, потому что климат хуже.Неудивительно, что с покупкой новой линии в 2014 году гормолзавод решил не зависеть от редеющей местной сырьевой базы, закупая сухое молоко у ООО «Белруспродукт». Последняя, судя по открытым данным, в основном поставляла белорусское сухое молоко. Со средним уровнем цены в 180-200 рублей за килограмм. Что было для агрохолдинга «Молоко Бурятии» в несколько раз выгоднее, чем возить продукцию молоковозами из деревень.Судите сами. При достаточно высокой жирности сухого молока (до 29%) с одного килограмма порошка при разведении получалось до десяти литров восстановленного молока. Гораздо прибыльнее, чем производить из натурального молока, и многие логистические звенья (молоковозы, сборщики молока и т.д.) уже исключались из затрат. Все просто - завез контейнер с сухим молоком, разбодяжил водой, нагрел, упаковал и в продажу. Разумеется, технология производства несколько сложнее, но глобальный принцип высокоэффективного производства (все делай из полуфабрикатов) никто не отменял.Однако бурятских переработчиков, судя по всему, подвело ухудшение качества поставляемого молочного порошка. Добавим, что по вкусовым качествам восстановленное молоко, если использовать качественное сырье и воду, а также соблюдать технологию обработки смесей, не слишком отличается от обычного пастеризованного молока. Тем не менее часть жителей Бурятии заметила подмену, спрос начал постепенно падать. Потребители перешли на иркутское молоко.Добавим, что особенно сильное снижение спроса на продукцию гормолзавода случилось в 2018 году, когда временно прекратился белорусский импорт и его заменили на южноамериканские сухие смеси. По документам это проходило как уругвайское молоко.Судя по всему, качество продукции еще на несколько позиций снизилось, и у крупных улан-удэнских сетевиков стали возникать претензии к заводу. Выручка, соответственно, сократилась. В летний сезон 2019 года, когда молока было еще относительно много, агрохолдинг продолжал принимать его у населения, но перестал рассчитываться.Когда селяне в октябре прекратили поставки на гормолзавод, бурятские переработчики некоторое время еще тянули на старых запасах сухого молока. Потом порошок закончился, и с 1 декабря гормолзавод встал. Дальше Юрий Тармаев и Анатолий Раднаев (собственники завода) начали переговоры с москвичами и иркутянами об экстренной продаже.«Номер один» стали известны некоторые подробности переговоров с покупателями завода. Собственники намерены выручить за завод сумму, приближающуюся к 850 млн рублей.- Она включает долги перед поставщиками (более 50 млн), 400 млн - долг «БайкалБанку», который перешел в АСВ (Агентство страхования вкладов) и, собственно, цену Тармаева и Раднаева - 180 млн рублей, - сообщил информированный источник в правительстве РБ. - Однако потенциальных покупателей цена продажи не устраивает.Дело даже не в цене, она может упасть. Если, как уверяет источник, «АСВ гарантирует дисконт в 50% с суммы долга по «БайкалБанку». Переговоры на этот счет прошли, получено предварительно положительно заключение. Однако о получении 100%-ных гарантий для инвестора пока речи не идет и плюс-минус 200 млн - слишком большая величина для долгосрочных сделок.Тем более что цена, наоборот, может реально вырасти.- Юрий Игнатьевич (Тармаев. - Прим. ред.) настаивает на том, чтобы профиль предприятия был сохранен как минимум на пять лет, что должно быть приписано в соглашении, - продолжает источник. - Соответственно, инвесторы полагают, что при этом варианте необходимо будет вложить в развитие еще как минимум 100 млн.Таким образом, нужен почти миллиард. Много ли найдется бизнесменов, которые в условиях кризиса будут вкладывать свои деньги в банкротный завод с горизонтом окупаемости в десятки лет? Именно о таких сроках и идет речь.Как было уже сказано, инвесторов интересует будущее, а оно без сырьевой базы находится в густом тумане. Иркутская «Янта» поднялась во многом благодаря полноводным молочным рекам, льющимся из богатых хозяйств климатически благоприятных Усть-Орды и Качуга, где сформирована, как часы работающая, система сбора сырого молока и поставки его на переработку. Также увеличивают стабильность и снижают зависимость от диктата поставщиков и несколько собственных молочных колхозов «Янты».Всего этого в Бурятии нет. Но зато у гормолзавода имеется великолепная линия по переработке и розливу из сухого молока, которая в случае продолжения захвата новых рынков иркутскими молокозаводами может им понадобиться. Электроэнергия в Иркутске дешевая, там же дешевле разливать и поставлять куда угодно. Каналы сбыта налажены.В этих условиях быстро и выгодно продать весь комплекс уже не получится.- Продавать надо тогда, когда внешне предприятие еще более-менее стоит на ногах, а когда оно завалилось на бок, то цена не может быть высокой, - говорит экономист Рустам Хайруллин. - Поэтому покупатели просто будут ждать, когда цена упадет.Как отмечает эксперт, в подобных случаях, если завод уже пошел на банкротство, «покупатели будут напоминать грифов». Ждущих конкурсного производства, чтобы в ходе дележки активов отхватить кусок пожирнее. Либо сработает еще один вариант - инвесторы заключат соглашение для захода на завод лишь с целью эксплуатации новой линии «Тетрапак» при минимальной аренде.Есть вероятность, что на гормолзаводе останется часть коллектива, которая продолжит разливать лишь восстановленное молоко без особых вложений. В этом случае фермерам Бурятии придется сдавать молоко на переработку иркутянам.Между тем сегодня региональные власти, похоже, решили перейти от метода пряника к хорошему кнуту. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов, отвечая на вопрос, будет ли оказана дополнительная поддержка менеджменту завода, заявил, что от поддержки пора переходить к наказанию.- ОАО «Молоко Бурятии» получило от республики за последние годы около 320 млн рублей, например, мы выкупили за 250 млн оборудование «Тетрапак», которое предприятие получило по лизингу, сдали ему же в аренду за символическую цену, что заметно снизило себестоимость выпускаемой продукции, - сообщил глава региона. - Причем мы помогали, прежде всего, не конкретному предприятию, а источнику заработка для тысяч людей, сдающих в селах молоко на переработку. Однако, к сожалению, увидели лишь очень плохую работу менеджмента и акционеров предприятия.По сведениям «Номер один», в ближайшее время правоохранительные органы могут начать задавать менеджменту гормолзавода весьма конкретные вопросы. Куда, например, было израсходовано 72 миллиона рублей дотаций и субсидий, которые получали переработчики за последние годы?Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»