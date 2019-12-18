«Мы помогаем производственному бизнесу сэкономить»

«Бумажки» стоят дорого. Оплатить все предпроектные работы, разработать технологическую инженерную и проектно-сметную документацию, пройти все разрешительные экспертизы. Еще ничего не построить и не закупить, а уже выложить из своего кармана 500-800 тыс. рублей. Как оформить все нужные документы в десять раз дешевле, подскажет Кирилл Серебренников, руководитель Центра инжиниринга, входящий в состав центра предпринимателей «Мой бизнес».
— Кирилл Викторович, что такое Центр инжиниринга, для чего Центру «Мой бизнес» это структурное подразделение?
— Мы помогаем производственным предприятиям, включая и сельское хозяйство, за исключением охоты и рыболовства.
— Любое производство? И промышленность, и продукты питания?
— Все, что подходит под ОКВЭД «Производство», за исключением подакцизных товаров, добычи общераспространенных полезных ископаемых. Помогаем с разработкой всей документации, которая необходима производственному предприятию. К нам обращаются даже за специальной оценкой условий труда или за расчетом санитарно-защитной зоны предприятия.
— А бизнес-планы для таких предприятий тоже пишете?
— Да, если у предпринимателя уже есть опыт работы и, к примеру, появились планы по расширению имеющегося производства.
Обычно мы стараемся оказывать услуги в комплексе, подсказываем, что еще потребуется предприятию для реализации проекта. Например, сделали бизнес-план - помогаем подобрать необходимое оборудование. Скажет предприниматель: «Хочу пельменный цех»…
— И ему рассчитают, сколько тестомесов нужно и всего остального?
— Конечно. И не только. Поможем определиться с технологией, учесть требования по расстановке оборудования, понять, где подвести электричество, воду, спроектировать.
Это объемная «бумажная» работа, и по ней Центр инжиниринга берет на себя до 95% затрат. И всего 5-10% оплачивает сам предприниматель.
— О каких суммах мы сейчас говорим?
- Минимальное софинансирование предпринимателя — 5 тыс. рублей. Понятно, что если услуга стоит на рынке около 10 тыс. рублей, бизнесу, возможно, неинтересно будет обращаться за поддержкой.
Но у нас есть предприниматели, которые получили услуг почти на миллион рублей.
Когда предприниматель заказывает ресурсоемкие виды поддержки, мы предварительно проводим анализ потенциала предприятия. Анализ включает в себя выезд на производство, изучение финансовой устойчивости компании. И если предприятие в результате такого анализа набирает определенное количество баллов, мы его поддерживаем.
— Миллион, конечно, красиво звучит. Но, думаю, для начинающих предпринимателей эта сумма из области фантастики. Можете привести конкретные примеры?
— Сейчас у нас очень востребована услуга «Сертификация». В районах республики многие фермеры держат скот. Продавать его живым весом невыгодно, а может быть, и сложно. Так или иначе они постепенно приходят к переработке, хотят изготавливать полуфабрикаты и сдавать в магазины своего района. В этом случае вся продукция должна быть сертифицирована.
На мясные полуфабрикаты предприниматель должен получить один сертификат, на молоко — второй, на творог — третий, на сыры — еще один. Каждый стоит порядка 35-40 тыс. рублей. Получается, чтобы просто зайти на рынок, фермер должен потратить более 100 тысяч. Тогда он обращается к нам, и мы оплачиваем до 95% стоимости сертификации.
— Сколько таких предпринимателей? Пять, двадцать пять?
— Мы подходим к цифре 40. Есть у нас предприниматель, который запускает производство труб. Их сертификация стоит почти 450 тыс. рублей. Конечно, ему важна такая поддержка.
Другой придумал детскую игру. Изучение бурятского языка в игровой форме. Мы уже помогли ему пройти сертификацию, в рамках оказания маркетинговых услуг оплатили изготовление видеоролика.
Для четырех предпринимателей, которые занимаются сельским хозяйством, заказали разработку фирменного стиля. Новая упаковка «Улан-Удэнской птицефабрики» — тоже наша работа.
— Когда предприниматель обращается за разработкой фирменного стиля, вывесок, видеороликов, с ним согласовывают дизайн или «бери, что дали»?
— Конечно. Он готовит техническое задание: как это себе представляет, что хочет получить от услуги. Исполнитель не получит от нас денег, пока предприниматель не подпишет акт выполненных работ.
Во главе угла стоит предприниматель: он - заказчик, получатель услуги. И пока она его не удовлетворит, мы деньги подрядчикам не оплатим.
— Фирменный стиль — популярная услуга? Или про нее до сих пор не все знают?
— Наверное, пока еще не все. Но услуга уже довольно популярна. Кстати, после разработки фирменного стиля предлагаем его запатентовать, чтобы никто другой не мог повторить. Помощь в патентовании у нас тоже есть.
— Это тоже на условиях софинансирования?
— Да. Когда предприниматель впервые обращается к нам за услугой, он оплачивает 5% ее стоимости. В последующем — 10%. И это гораздо дешевле, чем решать производственные проблемы самостоятельно.
Например, у нас есть предприниматель из Баргузинского района. Она наладила кондитерский бизнес и планирует масштабировать производство. Обратилась к нам в Центр инжиниринга за услугой по расширению кондитерского цеха. Мы провели анализ, поняли, что ей по силам реализация этого проекта, и одобрили господдержку.
Уже помогли с сертификацией новой линейки продукции, оплатили все предпроектные работы — геологические изыскания, технический аудит. На очереди сам проект и экологическая экспертиза, ее мы тоже помогаем пройти. В следующем году предприниматель начнет строительство, а мы будем «присматривать» за ней и дальше.
Вот еще пример. От лесопереработчиков закон требует мест временного хранения отходов переработки. Это должно быть твердое основание с крышей, а значит, объект капитального строительства. И проект такого сооружения должен обязательно проходить экологическую экспертизу.
Представьте, чтобы просто забетонировать основание и поставить навес, предприниматели должны оплатить предпроектные работы, сам проект и экспертизу, а ее стоимость - 200-300 тыс. рублей. Еще ничего не построили и не заработали, а за «бумажки» уже должны отдать около 800 тысяч.
Один из лесопереработчиков обратился в Центр инжиниринга. Мы сделали ему проект — получился не объект капитального строительства, а временный. Сборно-разборная конструкция. Экологическая экспертиза не нужна. Расходов меньше. Отдали этот проект в Минпромторг и Минприроды Бурятии, чтобы он был доступен и остальным переработчикам леса.
— Если сравнивать начало и конец года, поток предпринимателей вырос?
— Да. Думаю, что деньги, выделенные нам на этот год, как раз в 2019-м и закончатся. Предприниматели сейчас все больше обращаются за помощью в реализации ресурсоемких проектов.
Только что разговаривал с одним из них: у человека уже есть свой бизнес, но он хочет дополнительно открыть перерабатывающее производство.
Скорее всего, его заявку одобрят. Потому что есть и опыт ведения бизнеса, и собственные финансовые средства. Ему нужна помощь в подборе оборудования для переработки дикоросов, нужен бизнес-план и предпроектные работы. Это порядка 400 тыс. рублей. Конечно, ему выгодно обратиться за господдержкой и потратить в десять раз меньше.
— Можно ли получить вашу поддержку, если работаешь «в ноль» или даже в убыток?
— Мы не помогаем убыточным предприятиям. Бюджетные деньги должны тратиться эффективно и в итоге возвращаться назад в бюджет налогами. Убыточное предприятие никогда этого не сделает.
Прежде, чем обратиться за господдержкой, такие предприятия должны пройти финансовое оздоровление, решить свои проблемы, доказать жизнеспособность.
— Кто ваши исполнители? Кто пишет бизнес-планы, делает проекты, аудит и все остальное?
— Такие же предприниматели. Получается, мы помогаем бизнесу, который к нам обращается, и загружаем работой тех, кто оказывает услуги.
Каждая услуга открыта и прозрачна: конкурсы размещаем на сайте и выбираем победителя из тех, кто заявился. Когда ввели услугу по написанию бизнес-планов, у нас всего 2-3 компании-исполнителя выходили на конкурс. Сейчас по 6-7 предпринимателей подают заявки.
Обязательное требование — наличие квалификации, профессиональных сотрудников и опыта. Чтобы исполнитель хотя бы один раз такую услугу уже оказывал. И тут мы ничем не рискуем, потому что оплачиваем услуги постфактум.
Понятно, что выигрывают не все. А кто-то просто хочет зайти и поэтому сбрасывает цену, не задумываясь, как будет выполнять контракт.
— Были случаи, когда компания бралась за услугу, а в итоге не смогла ее выполнить?
— Да. Такие исполнители больше не участвуют в наших конкурсах, они испортили себе репутацию «черной меткой». Некоторые сознательные компании отказываются по объективным причинам. Например, когда видят, что задумку нашего предпринимателя реализовать не получится и проект никогда не пройдет экспертизы и не получит разрешения на строительство. И это профессиональный подход, я считаю.
— Есть ли другие инструменты развития производственного бизнеса?
- Сейчас у нас есть задумка. В некоторых регионах Центры инжиниринга закупают оборудование, чтобы помогать производственным предприятиям изготавливать на нем прототипы изделий.
Но это колоссальные вложения. И мы решили пойти по другому пути. Те станки, которые необходимы предпринимателям и пользуются популярностью, наверняка бизнес республики или соседних регионов уже купил. Они где-то рядом с нами и вряд ли на 100% загружены работой.
Поэтому сейчас анализируем, у кого какое оборудование есть. Будем подписывать соглашения о сотрудничестве, чтобы затем оказывать нашим предпринимателям новую услугу и на этом оборудовании по низкой ставке изготавливать прототипы любых изделий.
— Как попасть в Центр инжиниринга?
— Прийти в центр «Мой бизнес», консультируем сразу. Сотрудник на ресепшн предварительно смотрит, какие вопросы у предпринимателя, и вызывает нужных специалистов. У нас нет такого — пришел, получил только одну консультацию за один визит и все, больше ничего не спрашивай. Наоборот, мы сразу подключаемся всей командой.
«Номер один»
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?