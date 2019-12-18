«Мы помогаем производственному бизнесу сэкономить»

Как оформить все нужные документы в десять раз дешевле





«Бумажки» стоят дорого. Оплатить все предпроектные работы, разработать технологическую инженерную и проектно-сметную документацию, пройти все разрешительные экспертизы. Еще ничего не построить и не закупить, а уже выложить из своего кармана 500-800 тыс. рублей. Как оформить все нужные документы в десять раз дешевле, подскажет Кирилл Серебренников, руководитель Центра инжиниринга, входящий в состав центра предпринимателей «Мой бизнес».

— Мы помогаем производственным предприятиям, включая и сельское хозяйство, за исключением охоты и рыболовства.— Все, что подходит под ОКВЭД «Производство», за исключением подакцизных товаров, добычи общераспространенных полезных ископаемых. Помогаем с разработкой всей документации, которая необходима производственному предприятию. К нам обращаются даже за специальной оценкой условий труда или за расчетом санитарно-защитной зоны предприятия.— Да, если у предпринимателя уже есть опыт работы и, к примеру, появились планы по расширению имеющегося производства.Обычно мы стараемся оказывать услуги в комплексе, подсказываем, что еще потребуется предприятию для реализации проекта. Например, сделали бизнес-план - помогаем подобрать необходимое оборудование. Скажет предприниматель: «Хочу пельменный цех»…— Конечно. И не только. Поможем определиться с технологией, учесть требования по расстановке оборудования, понять, где подвести электричество, воду, спроектировать.Это объемная «бумажная» работа, и по ней Центр инжиниринга берет на себя до 95% затрат. И всего 5-10% оплачивает сам предприниматель.- Минимальное софинансирование предпринимателя — 5 тыс. рублей. Понятно, что если услуга стоит на рынке около 10 тыс. рублей, бизнесу, возможно, неинтересно будет обращаться за поддержкой.Но у нас есть предприниматели, которые получили услуг почти на миллион рублей.Когда предприниматель заказывает ресурсоемкие виды поддержки, мы предварительно проводим анализ потенциала предприятия. Анализ включает в себя выезд на производство, изучение финансовой устойчивости компании. И если предприятие в результате такого анализа набирает определенное количество баллов, мы его поддерживаем.— Сейчас у нас очень востребована услуга «Сертификация». В районах республики многие фермеры держат скот. Продавать его живым весом невыгодно, а может быть, и сложно. Так или иначе они постепенно приходят к переработке, хотят изготавливать полуфабрикаты и сдавать в магазины своего района. В этом случае вся продукция должна быть сертифицирована.На мясные полуфабрикаты предприниматель должен получить один сертификат, на молоко — второй, на творог — третий, на сыры — еще один. Каждый стоит порядка 35-40 тыс. рублей. Получается, чтобы просто зайти на рынок, фермер должен потратить более 100 тысяч. Тогда он обращается к нам, и мы оплачиваем до 95% стоимости сертификации.— Мы подходим к цифре 40. Есть у нас предприниматель, который запускает производство труб. Их сертификация стоит почти 450 тыс. рублей. Конечно, ему важна такая поддержка.Другой придумал детскую игру. Изучение бурятского языка в игровой форме. Мы уже помогли ему пройти сертификацию, в рамках оказания маркетинговых услуг оплатили изготовление видеоролика.Для четырех предпринимателей, которые занимаются сельским хозяйством, заказали разработку фирменного стиля. Новая упаковка «Улан-Удэнской птицефабрики» — тоже наша работа.— Конечно. Он готовит техническое задание: как это себе представляет, что хочет получить от услуги. Исполнитель не получит от нас денег, пока предприниматель не подпишет акт выполненных работ.Во главе угла стоит предприниматель: он - заказчик, получатель услуги. И пока она его не удовлетворит, мы деньги подрядчикам не оплатим.— Наверное, пока еще не все. Но услуга уже довольно популярна. Кстати, после разработки фирменного стиля предлагаем его запатентовать, чтобы никто другой не мог повторить. Помощь в патентовании у нас тоже есть.— Да. Когда предприниматель впервые обращается к нам за услугой, он оплачивает 5% ее стоимости. В последующем — 10%. И это гораздо дешевле, чем решать производственные проблемы самостоятельно.Например, у нас есть предприниматель из Баргузинского района. Она наладила кондитерский бизнес и планирует масштабировать производство. Обратилась к нам в Центр инжиниринга за услугой по расширению кондитерского цеха. Мы провели анализ, поняли, что ей по силам реализация этого проекта, и одобрили господдержку.Уже помогли с сертификацией новой линейки продукции, оплатили все предпроектные работы — геологические изыскания, технический аудит. На очереди сам проект и экологическая экспертиза, ее мы тоже помогаем пройти. В следующем году предприниматель начнет строительство, а мы будем «присматривать» за ней и дальше.Вот еще пример. От лесопереработчиков закон требует мест временного хранения отходов переработки. Это должно быть твердое основание с крышей, а значит, объект капитального строительства. И проект такого сооружения должен обязательно проходить экологическую экспертизу.Представьте, чтобы просто забетонировать основание и поставить навес, предприниматели должны оплатить предпроектные работы, сам проект и экспертизу, а ее стоимость - 200-300 тыс. рублей. Еще ничего не построили и не заработали, а за «бумажки» уже должны отдать около 800 тысяч.Один из лесопереработчиков обратился в Центр инжиниринга. Мы сделали ему проект — получился не объект капитального строительства, а временный. Сборно-разборная конструкция. Экологическая экспертиза не нужна. Расходов меньше. Отдали этот проект в Минпромторг и Минприроды Бурятии, чтобы он был доступен и остальным переработчикам леса.— Да. Думаю, что деньги, выделенные нам на этот год, как раз в 2019-м и закончатся. Предприниматели сейчас все больше обращаются за помощью в реализации ресурсоемких проектов.Только что разговаривал с одним из них: у человека уже есть свой бизнес, но он хочет дополнительно открыть перерабатывающее производство.Скорее всего, его заявку одобрят. Потому что есть и опыт ведения бизнеса, и собственные финансовые средства. Ему нужна помощь в подборе оборудования для переработки дикоросов, нужен бизнес-план и предпроектные работы. Это порядка 400 тыс. рублей. Конечно, ему выгодно обратиться за господдержкой и потратить в десять раз меньше.— Мы не помогаем убыточным предприятиям. Бюджетные деньги должны тратиться эффективно и в итоге возвращаться назад в бюджет налогами. Убыточное предприятие никогда этого не сделает.Прежде, чем обратиться за господдержкой, такие предприятия должны пройти финансовое оздоровление, решить свои проблемы, доказать жизнеспособность.— Такие же предприниматели. Получается, мы помогаем бизнесу, который к нам обращается, и загружаем работой тех, кто оказывает услуги.Каждая услуга открыта и прозрачна: конкурсы размещаем на сайте и выбираем победителя из тех, кто заявился. Когда ввели услугу по написанию бизнес-планов, у нас всего 2-3 компании-исполнителя выходили на конкурс. Сейчас по 6-7 предпринимателей подают заявки.Обязательное требование — наличие квалификации, профессиональных сотрудников и опыта. Чтобы исполнитель хотя бы один раз такую услугу уже оказывал. И тут мы ничем не рискуем, потому что оплачиваем услуги постфактум.Понятно, что выигрывают не все. А кто-то просто хочет зайти и поэтому сбрасывает цену, не задумываясь, как будет выполнять контракт.— Да. Такие исполнители больше не участвуют в наших конкурсах, они испортили себе репутацию «черной меткой». Некоторые сознательные компании отказываются по объективным причинам. Например, когда видят, что задумку нашего предпринимателя реализовать не получится и проект никогда не пройдет экспертизы и не получит разрешения на строительство. И это профессиональный подход, я считаю.- Сейчас у нас есть задумка. В некоторых регионах Центры инжиниринга закупают оборудование, чтобы помогать производственным предприятиям изготавливать на нем прототипы изделий.Но это колоссальные вложения. И мы решили пойти по другому пути. Те станки, которые необходимы предпринимателям и пользуются популярностью, наверняка бизнес республики или соседних регионов уже купил. Они где-то рядом с нами и вряд ли на 100% загружены работой.Поэтому сейчас анализируем, у кого какое оборудование есть. Будем подписывать соглашения о сотрудничестве, чтобы затем оказывать нашим предпринимателям новую услугу и на этом оборудовании по низкой ставке изготавливать прототипы любых изделий.— Прийти в центр «Мой бизнес», консультируем сразу. Сотрудник на ресепшн предварительно смотрит, какие вопросы у предпринимателя, и вызывает нужных специалистов. У нас нет такого — пришел, получил только одну консультацию за один визит и все, больше ничего не спрашивай. Наоборот, мы сразу подключаемся всей командой.«Номер один»Фото: pixabay.com