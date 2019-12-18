Финские краски TEKNOS - финское качество в СМИТе!

В СМИТе появилась широчайшая линейка одного из ведущих производителей лакокрасочных материалов





Защищать изделия от огня и микробов, продлевать срок службы, сохранять безупречный внешний вид, дарить тысячи оттенков, гарантировать экобезопасность. На такое способны далеко не все лаки и краски. Бани, сауны, скамейки и беседки, фасады, окна и двери, мебель и пол — всё это нуждается в особом уходе. И его обеспечит высококлассная финская краска TEKNOS.

Интерьерные краски BIORA





Стойкие к мытью краски TIMANTII







материалы для деревянных поверхностей: лаки HELO





натуральный экологичный материал HIRSIVAHA на основе карнаубского воска для отделки деревянных панелей.





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