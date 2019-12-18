18.12.2019
Финские краски TEKNOS - финское качество в СМИТе!

Финские краски TEKNOS - финское качество в СМИТе!

В СМИТе появилась широчайшая линейка одного из ведущих производителей лакокрасочных материалов

Защищать изделия от огня и микробов, продлевать срок службы, сохранять безупречный внешний вид, дарить тысячи оттенков, гарантировать экобезопасность. На такое способны далеко не все лаки и краски. Бани, сауны, скамейки и беседки, фасады, окна и двери, мебель и пол — всё это нуждается в особом уходе. И его обеспечит высококлассная финская краска TEKNOS.

Финское качество

Наконец и у нас появилась широчайшая линейка красок TEKNOS, одного из ведущих европейских производителей лакокрасочных материалов. Найти их можно только в СМИТе.

И неважно, кто берёт в руки кисть — маляр-профи или домашний мастер — финскую краску TEKNOS оценит каждый.

За более чем 70-летнюю историю бренда, продукция TEKNOS завоевала статус одной из самых высококачественных в Европе, Азии и США. Секрет успеха в отношении к делу и строгих принципах семейного бизнеса: безопасности, высокотехнологичных решениях и накопленном уже тремя поколениями семьи опыте.

Экологичные. Эффективные. Экономичные

Большинство красок TEKNOS имеют водную основу, гипоаллергенные, не содержат растворителей и могут похвастаться минимумом летучих веществ. Ведь в России, как и в Европе, особенно ценят экологическую безопасность.

При этом краски TEKNOS не теряют главного: своей эффективности.

Покрытие остаётся максимально износостойким и долговечным и служит до 15 лет. Высокое качество продукции подтверждено международными стандартами и миллионами покупателей в более чем 20 странах мира.

А ещё её отличает экономичный расход и не менее экономичная колеровка с большим выбором оттенков (более двух тысяч!).

Оцените сами и посоветуйте друзьям

Более чем 200 видов от 299 рублей за банку, представленных в СМИТе, позволит подобрать лакокрасочную продукцию TEKNOS для любых целей, на любой бюджет и любой фасовки.

Интерьерная краска - преобразит дом изнутри, прослужит долго и не вызовет аллергических реакций.В наличии краски с активным антимикробным компонентом, стойкие к истиранию и мытью.

«СМИТ рекомендует»:

Интерьерные краски BIORA


Стойкие к мытью краски TIMANTII

 
Фасадные краски TEKNOS— это термостойкие, противомикробные, камуфляжные покрытия, а также огнезащитные материалы для металла и дерева.

Есть и материалы для бань и саун.100% эффективное решение для защиты покрытия, устойчивое к высоким температурам. Вся линейка продукции TEKNOSдля защиты древесины — лаки, воски, масла, антисептики — продлевает срок службы покрытия, обеспечивает максимальную защиту от нежелательных природных воздействий.

«СМИТ рекомендует»:

материалы для деревянных поверхностей: лаки HELO


натуральный экологичный материал HIRSIVAHA на основе карнаубского воска для отделки деревянных панелей.

 
Строителям и отделочникам на заметку: СМИТ приглашает к сотрудничеству!

Финская краска TEXNOS — европейское качество лакокрасочнойпродукции для наружных и внутренних работ, способное оправдать самые требовательные ожидания.

СМИТ — Скомплектуем ЛЮБОЙ ремонт по оптовым ценам!

ул. Жердева, 8а, пр. Автомобилистов 4В, call-центр: 297-800, tgsmit.ru
Сайт компании ТEKNOS www.teknos.ru.

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