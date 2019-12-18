Директор авиазавода в Улан-Удэ посетовал на кадровый голод

Леонид Белых призвал родителей не бояться отдавать детей на технические специальности





«Экономический» комитет Хурала Бурятии провел выездное рабочее совещание на АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Депутаты посетили цеха завода и обсудили перспективы развития предприятия. Экскурсию им провел гендиректор авиазавода, Леонид Белых, сообщили в пресс-службе парламента.

В настоящее время авиазавод является одним из крупнейших производителей вертолетов в России, здесь сосредоточен полный технологический комплекс изготовления авиационной техники. УУАЗ – один из крупнейших налогоплательщиков в республиканский бюджет, его доля в общем объеме промышленного производства Бурятии достигает 40%. Все эти цифры подчеркивают значение авиазавода для успешного развития республики.Председатель комитета Анатолий Кушнарев отметил, что депутатами Хурала приняты законы «О промышленной политике в РБ», где прописан отдельный раздел о технопарках. Стоит отметить, что УУАЗ – «якорное» предприятие промышленного технопарка и кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения, которые создаются в Бурятии по программе Минпромторга России.Во время посещения цехов депутаты смогли увидеть, что предприятие не стоит на месте: имеются контракты на поставку вертолетов, обновляется оборудование, строго соблюдаются требования по охране труда.- Хочется обратиться к родителям – не бойтесь отдавать своих детей на технические специальности. Завод сейчас на подъеме, работой мы обеспечены на десятки лет. Но нам нужны инженеры, рабочие, - посетовал на кадровый голод Леонид Белых.Вопрос подготовки кадров стал основным на итоговом совещании. В этом направлении ведется работа. Так авиазавод оказывает поддержку Авиационному техникуму, выплачивает собственные стипендии, арендует для приезжих молодых специалистов жилье. В следующем году планируется открытие филиала Московского авиационного института.Тем не менее, многое еще предстоит сделать, в том числе речь идет о материально-техническом оснащении. Леонид Белых обратился к коллегам-депутатам с просьбой усилить работу в этом направлении с министерством образования. Соответствующий пункт нашел отражение в итоговом протоколе выездного рабочего совещания. Также был поднят вопрос о подключении поселка Авиазавод к ТЭЦ-1 или ТЭЦ-2, либо строительства газовой котельной. Это необходимо для того, чтобы люди могли зимой дышать чистым воздухом.Фото: Хурал Бурятии