В Бурятии работодатель хитрил с зарплатой пекарей

Директор недоплачивал им надбавки за стаж





Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства об оплате труда в ООО «Регион-Сервис» в Джидинском районе. Эта компания занимается производством хлебобулочных изделий.

«Вопреки Трудовому кодексу РФ с января по июль 2019 года 33 работникам предприятия зарплата выплачивалась без учета процентной надбавки за стаж работы в определенных местностях. В результате перед работниками образовалась задолженность в сумме 674 тыс. рублей», рассказали в надзорном ведомстве.Гендиректору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого долги по зарплате погашены. Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.Также руководитель фирмы привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.Фото: pixabay.com