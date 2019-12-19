На исправление ошибки в проекте очистных в Улан-Удэ выделили 70 миллионов

Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ объявил торги на корректировку проектной документации по объекту «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс». Стартовая цена открытого конкурса 69,6 млн рублей. Его итоги подведут 28 января 2020 года, а работа должна быть выполнена до 30 августа 2020 года.
Отметим, корректировка лишь части проекта будет стоить дороже, чем весь проект. Как уже сообщал «Номер один», первый аукцион на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию правобережных очистных прошел летом 2014 года. Стартовая цена контракта составляла 51 млн рублей, заказчиком выступал Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Победителем признали московское АО «Инжиниринговая компания «Оборудование водоснабжения и водоотведения». Компания уронила цену на 20% - до 41 млн рублей.
Однако через год КГХ расторг контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала работы в феврале 2017 года, а уже в марте 2018 года была признана банкротом.
В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, при этом общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года, в самый разгар работ, глава Бурятии Алексей Цыденов шокировал общественность неприятной новостью. Он заявил, что проект был разработан с серьёзными ошибками
, главной из которых стало несоответствие результатов инженерных изысканий фактически выявленному грунту, что привело к невозможности строительства сооружения аэротенка и завершения технологической линии в целом.
По словам главы, устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков реализации.
Впрочем, федеральный центр уже обещал помочь
выделить на реконструкцию очистных дополнительные средства.
«Конечно, такой объект нельзя бросать. Он очень важен - дальше река, дальше Байкал. Поэтому мы изыщем возможность, и я могу пообещать, что это мы сделаем. Всякий может ошибиться. Я думаю, все выводы для будущего вы сделали, с кем надо работать», - пообещал в ходе визита в Улан-Удэ в начале сентября замминистра строительства Россиии Максим Егоров.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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