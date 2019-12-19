На исправление ошибки в проекте очистных в Улан-Удэ выделили 70 миллионов

Это больше, чем стоил сам проект





Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ объявил торги на корректировку проектной документации по объекту «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс». Стартовая цена открытого конкурса 69,6 млн рублей. Его итоги подведут 28 января 2020 года, а работа должна быть выполнена до 30 августа 2020 года.