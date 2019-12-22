Бурятия оказалась на дне рейтинга прозрачности закупок

Ниже только Алтай и Чечня



Бурятия оказалась на дне ежегодного национального рейтинга прозрачности закупок, который существует в России с 2006 года, сообщается на официальном



Бурятия набрала 3125 баллов и стала 82-й в рейтинге. Ниже Бурятии только Республика Алтай и Чеченская Республика. Забайкальский край занял 55 место. Прозрачность закупок у соседей средняя.



Национальный рейтинг прозрачности закупок (НРПЗ) проводит независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.



«Целью ежегодного проведения НРПЗ является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка», — говорится в сообщении.



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Бурятия оказалась на дне ежегодного национального рейтинга прозрачности закупок, который существует в России с 2006 года, сообщается на официальном сайте проекта.Бурятия набрала 3125 баллов и стала 82-й в рейтинге. Ниже Бурятии только Республика Алтай и Чеченская Республика. Забайкальский край занял 55 место. Прозрачность закупок у соседей средняя.Национальный рейтинг прозрачности закупок (НРПЗ) проводит независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.«Целью ежегодного проведения НРПЗ является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка», — говорится в сообщении.Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/