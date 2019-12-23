В Бурятии нашли выход из «мусорного тупика» с предпринимателями

При решении проблемы применят ГЛОНАСС





Проблемы, которые есть между «мусорным» регоператором и предпринимателями, будут решаться. Об этом сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев. В ходе переговоров с участием представителей республики и ООО «ЭкоАльянс» были достигнуты соответствующие договоренности.

Как отметил гендиректор «ЭкоАльянса» Игорь Алексеев, хозяйствующие субъекты разделили на две группы.Первая – предприниматели, располагающиеся в жилых домах. Они вывозят мусор на те же контейнерные площадки, которые используют жильцы. С теми предприниматели из этой категории, которые не имеют договора с регоператором, их будут заключать и требовать оплату с 1 апреля 2019 г.Вторая группа – ИП и юрлица, имеющие собственные контейнерные площадки. С ними договоры будут заключать также с 1 апреля 2019 года. Однако, с какой даты будут требовать оплату с них, зависит от того, вывозил ли «ЭкоАльянс» мусор с их мусорных контейнеров или нет.«Чтобы установить факт вывоза нами мусора, будем использовать информацию системы ГЛОНАСС, которую применяет наша компания», - пояснил детали Игорь Алексеев.Если ГЛОНАСС покажет, что регоператор обслуживал контейнерную площадку предпринимателя, мусоровозы заезжали, делался вывоз, то «мусорный оператор» станет требовать оплатить его работу за тот срок.Однако, если мусоровозы не обслуживали контейнеры – существуют такие места, куда мусоровоз не может заехать – оплата начнет начисляться с момента начала вывоза «ЭкоАльянсом», а период до этой даты будет «прощен» (ведь реально услуги по мусору не оказывались). Произойдет как бы «перерасчет».В республике на учете состоит почти 28 тысяч юрлиц и ИП. Реально работает примерно 18 тысяч.«А договоры с нами подписали только 4,5 тысячи», - констатировал Игорь Алексеев.Вышеописанная схема решения проблем между регоператором и предпринимателями будет действовать до 31 января 2020 года. Всем бизнесменам, которые не заключили договоры, рекомендуют поторопиться.Фото: пресс-служба правительства Бурятии