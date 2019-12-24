24.12.2019
На Тимлюйском цементном заводе завершена модернизация градирни

На Тимлюйском цементном заводе завершена модернизация градирни

Она предназначенная для защиты заводского оборудования от перегрева

ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») введена в эксплуатацию обновленная двухсекционная градирня системы оборотного водоснабжения, предназначенная для защиты заводского оборудования от перегрева. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реконструкцию сооружения 1989 года постройки проводили поэтапно. Прежде чем приступить к модернизации, специалисты демонтировали все ветхие детали, в каждой секции установили металлические опоры под технологическое оборудование и обшили градирню профлистом. В целях повышения интенсивности охлаждения жидкости произвели монтаж современных пластиковых оросителей с изломом в три яруса, форсунок для мелкого распыления и вентиляторов с автоматической системой регулирования частоты вращения, благодаря которым воздушный поток увеличивается в разы. Для снижения капельного уноса влаги и равномерного распределения воздушных потоков на входе в вентиляторную установку смонтировали водоуловитель из профилированных листов ПНД (полиэтилена низкого давления), имеющих в поперечном сечении вид полуволны. Монтаж оборудования выполнил генеральный подрядчик – ООО «Сибцемсервис» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»).

Металлическую водораспределительную систему заменила стеклопластиковая, так как данный материал, обладающий повышенным сроком эксплуатации, не подвержен коррозии и гниению, удобен в обслуживании и при проведении ремонтных работ.

«На сегодняшний день градирня, суточная производительность которой составляет 12 тысяч кубических метров воды, работает в оптимальном режиме, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко. – Запуск современной установки позволил наладить стабильное функционирование технологического оборудования предприятия. Стоимость проекта составила более 15 млн рублей».

тимлюйский цементный завод
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