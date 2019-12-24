На Тимлюйском цементном заводе завершена модернизация градирни

Она предназначенная для защиты заводского оборудования от перегрева





ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») введена в эксплуатацию обновленная двухсекционная градирня системы оборотного водоснабжения, предназначенная для защиты заводского оборудования от перегрева. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реконструкцию сооружения 1989 года постройки проводили поэтапно. Прежде чем приступить к модернизации, специалисты демонтировали все ветхие детали, в каждой секции установили металлические опоры под технологическое оборудование и обшили градирню профлистом. В целях повышения интенсивности охлаждения жидкости произвели монтаж современных пластиковых оросителей с изломом в три яруса, форсунок для мелкого распыления и вентиляторов с автоматической системой регулирования частоты вращения, благодаря которым воздушный поток увеличивается в разы. Для снижения капельного уноса влаги и равномерного распределения воздушных потоков на входе в вентиляторную установку смонтировали водоуловитель из профилированных листов ПНД (полиэтилена низкого давления), имеющих в поперечном сечении вид полуволны. Монтаж оборудования выполнил генеральный подрядчик – ООО «Сибцемсервис» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»).Металлическую водораспределительную систему заменила стеклопластиковая, так как данный материал, обладающий повышенным сроком эксплуатации, не подвержен коррозии и гниению, удобен в обслуживании и при проведении ремонтных работ.«На сегодняшний день градирня, суточная производительность которой составляет 12 тысяч кубических метров воды, работает в оптимальном режиме, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко. – Запуск современной установки позволил наладить стабильное функционирование технологического оборудования предприятия. Стоимость проекта составила более 15 млн рублей».