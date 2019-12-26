В Улан-Удэ поддержали муниципальные предприятия

Это коснулось субсидируемых МУПов





Значимые для жизнедеятельности столицы Бурятии МУПы, как известно, получают поддержку из бюджета.

Так, в 2019 году субсидии предоставлялись МУПу «Водоканал» - на возмещение недополученных в 2016-2017 гг. доходов. Средства были направлены на погашение кредиторской задолженности стратегически важного коммунального предприятия.«За счет субсидии у предприятия образовалась чистая прибыль, десять процентов от которой подлежит перечислению в бюджет города. Ввиду отсутствия источника финансирования для перечисления части прибыли в бюджет, предприятие будет вынуждено отвлечь средства из тарифных источников, что повлечет наращивание новой кредиторской задолженности или невыполнение необходимых работ», - доложили депутатам на сессии Улан-Удэнского горсовета.Чтобы не допустить такого негативного развития ситуации, мэрия города выступила с предложением при расчете суммы, подлежащей перечислению в муниципальный бюджет, уменьшать чистую прибыль предприятий на размер субсидии, благодаря которой был получен такой положительный финансовый результат.Депутаты, взвесив все «за» и «против», согласились с предложением.По итогам голосования, в порядок зачисления в бюджет города части прибыли МУПов были внесены соответствующие изменения.Фото: «Номер один»