Сельхозсубсидии довели бурятского агрария до УК

Директора двух сельхозпредприятий назначили обвиняемым



Очередная неприятнейшая новость: директор и учредитель ООО СП «Тугнуй» Дмитрий Климов все глубже «увязает» в тяжелом, многоэпизодном уголовном деле. На его новой стадии предприниматель уже получил статус обвиняемого – появилось постановление на этот счет.



Между тем по итогам 2018 года компания ООО «СП «Тугнуй» была признана самым эффективным сельхозпредприятием республики, произведя на 1 рубль господдержки 81,42 рубля валовой продукции при среднереспубликанской — 5,8 рубля, то есть в 14 раз выше. Является племенным репродуктором по разведению казахской белоголовой породы мясного скота с общим поголовьем 1500 голов.



По отзывам ведущих профи по животноводству, в этом хозяйстве одно из лучших по генетике мясное стадо в республике. Также компания ООО «СП «Тугнуй» является одним из самых технически оснащенных в республике, где имеется трактора типа «Бюллер» и К-700 - 10 штук, зерновые комбайны – 12 штук, посевные комплексы типа» Сэлфорд» и «Агратор» - 4 штуки, кормоуборочные комбайны – 3 штуки, грузовые автомобили – 16, в т. ч. тяжёлые карьерные самосвалы – 2 штуки, автомобили «Камаз» — 2 штуки , трактора – 5 штук, а также весь набор прицепной техники и с\х орудий.



К примеру, по технической оснащенности энергонасыщенной техникой компания превосходит целые районы такие, как Баргузинский, Курумканский, Прибайкальский, Заиграевский, Иволгинский, Селенгинский, Закаменский, А сейчас Дмитрию Климову инкриминируется ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В центре уголовного расследования – получение руководимой им фирмой крупной субсидии из бюджета. Следствие полагает, что она была получена криминальным путем.



«Тракторное» дело //



Летом 2014 года минсельхоз Бурятии утвердил госпрограмму «Развитие мясного скотоводства в Республике Бурятия на 2014-2016 гг.». Среди направлений поддержки было выделение субсидий сельхозтоваропроизводителям. Из бюджета выделялись деньги в качестве возмещения 50 процентов затрат на покупку высокотехнологической техники для заготовки и приготовления кормов в мясном животноводстве.



Однако государство установило некоторые ограничения. Так, субсидию запрещалось выдавать по затратам на технику, которую приобрели в годы до появления программы. Также запрещалось предоставлять субсидию по контрактам на покупку техники, бывшей в употреблении. И возмещать затраты могло исключительно сельхозпредприятие. По мнению следствия, Климов четыре раза провернул преступную схему для получения субсидий.



Обо всем по порядку //



Так получилось, что как раз в 2013 году - за год до провозглашения бурятской «мясной» госпрограммы, ООО «Кировец», где Климов также является директором и учредителем, купило трактор «Беларусь» и пресс-сборщик Columbia у красноярской компании на общую сумму около 1,7 млн рублей. Однако, по мнению следствия для получения субсидий три условия не были соблюдены.



Во-первых, ООО «Кировец» не являлось сельхозтоваропроизводителем и не имело права на получение субсидии. Во-вторых, технику предприниматель приобрел до старта госпрограммы. В-третьих, сама техника покупалась в статусе бывшей в употреблении.



Чтоб исправить первое и второе несоответствие, «Кировец» в лице Климова в 2014-м, якобы, перепродал трактор и пресс-сборщик второй своей же фирме СП «Тугнуй». СП уже имеет статус сельхозтоваропроизводителя и, соответственно, осенью 2014 года в минсельхоз ушел пакет документов на получение субсидии.



Следствие уцепилось за тот факт, что при перепродаже техника подорожала. В документах на субсидию сумма сделки указана 2,23 млн рублей и СП Тугнуй получил 1,11 млн рублей компенсации. Одним из козырей следствия является составленная позднее спецификация. При этом в документах обнаруживается не очень понятная путаница в названии трактора (возможно, указано более точное название модели). Как выяснило следствие, в паспорт трактора запись о смене собственника не вносилась. И это, по их мнению, может быть признаком фиктивности договора купли-продажи.



Попутно заметим, налоговая служба Бурятии, рассмотрев работу ООО «Кировец» и ООО Сельскохозяйственное предприятие «Тугнуй», пришла к выводу об аффилированности этих фирм.



- Несмотря на то, что все юристы советовали переписать «Кировец» или «Тугнуй» на другого человека, я не стал этого делать. Какая разница? Если захотят, и так будут считать, что он родственник или друг», - рассказывал «Номер один» Дмитрий Климов.



Очень длинная история //



Описанная история не единственная у предпринимателя, где силовики увидели криминал. Следствие утверждает, что нечто похожее имело место и по другой госпрограмме: «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия». Здесь бюджетная субсидия была также 50-процентная. Ее давали в возмещение затрат на покупку зерноуборочных комбайнов, посевной техники, оборудования для очистки семян и др.



Во втором эпизоде вновь фигурируют ООО «Кировец» и ООО СП «Тугнуй». Сумма сделки на этот раз 6,75 млн рублей. «Кировец» приобрел два б/у комбайна у «Росагролизинг» в марте 2016 года на 1 млн рублей. Позже «Кировец» перепродает сельхозмашины в СП «Тугнуй» уже за 6,75 млн рублей. Затем «Тугнуй» подает документы в минсельхоз и получает от государства 3,19 млн субсидии.



В третьем эпизоде «Кировец» покупает у красноярской компании дизельную установку и другое оборудование за 5,66 млн рублей. Затем перепродает все СП «Тугнуй» увеличив сумму сделки на 2 млн рублей. В этот раз предприниматель получил от государства в виде субсидии 3,83 млн. Последний эпизод произошел уже в 2017 году. На этот раз приобретались трактор, погрузчик, раздатчик и косилка. Красноярской компании предприниматель заплатил 2,99 млн, а «Тугную» перепродал уже за 4,8 млн. Далее СП «Тугнуй» получает субсидию 2,4 млн рублей.



По мнению следствия, все субсидии получены с учетом наценки, что якобы является незаконным обогащением. Как разъясняет предприниматель, «Кировец», поставляя технику «Тугную», включил в наценку только транспортные расходы за доставку ее из других городов Сибири и НДФЛ, который Дмитрий Климов платит как предприниматель. Плюс часть этой техники пришлось доукомплектовывать в Бурятии. Прибыль в эту сделку не закладывалась изначально.



Все это было проверено комиссионно Минсельхозом республики. Подтверждено, что техника на месте, работает, проверены все платежи. В том числе за транспортные расходы. Более того, техника заложена в «Россельхозбанке», который, естественно, тоже проверил всю ее историю и рыночную стоимость оборудования. Иными словами, завышения цен не выявлено.



Остался без прибыли? //



Отметим, «Номер один» уже сообщал, что это Уголовное дело республиканское управление

федеральной службы безопасности возбудило еще два года назад.



- Полгода назад я был с жалобами у бизнес-омбудсмена Чингиса Матхеева, у прокурора республики Галины Ковалевой. После моей жалобы дело вернули обратно. И теперь, к концу года, снова вызывают и вручают постановление об увеличении объема обвинений, хотя так ничего и не нашли, ни одного факта подделки документов. Я и не отрицаю, что являюсь собственником и ООО «Кировец», и СПК «Тугнуй». «Кировец» - торговое предприятие, дилер многих заводов, производящих технику. «Тугнуй» - только сельхозпредприятие. Почему я, как «Тугнуй», не могу купить технику у «Кировца», ведь доказано, что я продавал технику без торговой наценки, возместив только налоги и расходы, в том числе по ремонту и восстановлению техники? «Кировец» заплатил все налоги со сделки. И теперь я еще и мошенник. Два года идет следствие. Но я знаю, что ничего не сделал противозаконного, - уверен предприниматель.



Фото: «Номер один»



