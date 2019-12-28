Бурятия продала за рубеж товаров на 825 миллионов долларов США

Из них почти 300 миллионов долларов – промышленная продукция



На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 25 декабря Президент России Владимир Путин заявил, что нужно существенно нарастить усилия в области поддержки экспорта.



- План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на 8 млрд долларов. Конечно, здесь сыграли свою роль и ценовые факторы, конъюнктура рынка, многие другие объективные показатели – это правда. Здесь есть у меня и расклад, который дают эксперты - и правительственные, и независимые – в значительной степени это по объективным обстоятельствам. Но все же это означает, что меры стимулирования экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными, - сказал Президент России.



По данным за 10 месяцев 2019 года экспорт Бурятия по предварительным данным составил 825 млн долларов США с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 13,3%. В его составе экспорт промышленной продукции составил 290,9 млн долларов США с ростом на 34,6%.



- Рост объемов экспорта отмечается практически по всем товарным группам, за исключением необработанной древесины (сокращение на 20%), картона (на 15%). Основное влияние на рост общего объема экспорта оказало увеличение поставок машиностроительной продукции, объем которой увеличился в 3 раза к уровню 2018 года и составил 143,5 млн долларов США. Экспортные поставки в течение января-октября 2019 года осуществлялись с партнерами из 37 стран дальнего зарубежья и СНГ. Основные торговые партнеры Бурятии в экспорте: Китай, Республика Корея, Япония, Монголия и Тайвань, - рассказала и.о. министра экономики республики Бурятия Екатерина Кочетова.



Объем промышленного экспорта обеспечивается благодаря поставкам высокотехнологичной продукции Улан-Удэнским авиационным заводом, Селенгинским ЦКК, Байкальской лесной компанией и другими предприятиями, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



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