В Улан-Удэ хотят обанкротить строителя «айдаевских» развязок

«Мостостроительный отряд №34» оказался в сложной ситуации





ООО «Транс-Проект» планирует обратиться в Арбитражный суд Бурятии с иском о признании АО «Мостостроительный отряд № 34» банкротом, следует из информации, размещенной на сайте «Федресурс». Как выяснилось, некогда крупнейшее в Бурятии предприятие по строительству мостов и путепроводов сейчас оказалось в крайне сложной финансовой ситуации.

АО «Мостостроительный отряд № 34» многие годы успешно работало в республике, регулярно получая госзаказы. Так, только с 2011 по 2014 годы компания выиграла более 20 контрактов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Помимо ремонта мостов в районах республики, фирма строила причальные сооружения на реке Турка в «Байкальской гавани». Также в ее активе возведение двух автомобильных развязок в Улан-Удэ еще при мэре Геннадии Айдаеве: в районе Центрального рынка и на ул. Бабушкина-Трубачеева.Однако с 2015 года по неизвестным причинам поток контрактов резко оборвался, а с ним упали и доходы предприятия. Так, по итогам 2018 года выручка «Мостоотряда» составила всего 28,5 млн рублей, при этом чистый убыток – 51 миллион.Как следствие, в компании начали задерживать зарплату работникам. Буквально сегодня Генпрокуратура России доложила о взыскании с «Мостоотряда» около 12 млн рублей – долга за по зарплате перед 67 работниками за сентябрь–октябрь 2019 года. Задолженность в сумме еще одного миллиона рублей с компании пока не взыскана.Фото: russianstock.ru