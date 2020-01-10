В Бурятии дорожные миллионы утекают сквозь пальцы

Чиновники на местах заваливают борьбу за хорошие дороги в республике





Дождь из федеральных денег на строительство и ремонт дорог, который идет над Бурятией в последние годы, оказался немного токсичен. Впрочем, ожидаемо. Там, где федеральные деньги, всегда есть финансовые нарушения, нецелевое использование и прочие атрибуты чиновничьего разгильдяйства. Подтверждает это и доклад Счетной палаты республики, которая, отчитываясь перед Хуралом об итогах работы, рассказала и даже проиллюстрировала, как у нас районах строятся дороги.

Например, в Гусиноозерске, поселениях Каменское и Селенгинское не проводилась первичная диагностика дорог. «Виды работ были определены на основании визуальных осмотров, что ставит под сомнение обоснованность необходимости проведения ремонтных работ», гласит отчет аудиторов.





Сроки – тема отдельная и довольно больная. Укладка асфальта в снегопад рабочими – давно не новость. И муниципальные чиновники активно способствуют тому, чтобы эта тенденция продолжалась.





Другие чиновники, наоборот, затягивают ремонт на необоснованно долгий срок. Например, на объект «Мостовой переход через р. Рель в Северо-Байкальском районе» нормативный срок проведения работ установлен в семь месяцев, а срок выполнения работ по контракту определен до двух лет четырех месяцев. То есть в четыре раза больше.





Из-за ошибок в расчетах 8,8 млн были неэффективно использованы – ушли сквозь пальцы. Столько же денег чиновники заплатили за работы, не соответствующие условиям контракта, читай – некачественные работы. Еще примерно на 5 млн была завышена стоимость выполненных работ.





«Во многих МО (муниципальных образованиях. – Прим. ред.) имеются дефекты в период гарантийной эксплуатации автодорог и тротуаров, например, в МО ГП «Селенгинское» бортовые камни тротуаров раскрошились в первый же год эксплуатации практически на всей их протяженности (1,3 километра)», пишет Счетная палата.





Госзакупки по определению подрядчиков на ремонт и строительство дорог тоже проходили с нарушениями, что, впрочем, уже стало привычной обыденностью. Среди нарушений: несвоевременное размещение информации о заключенном контракте, об изменении, расторжении, исполнении контракта и другое.





Контрольное мероприятие называлось «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования: субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2018 год; субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации), за 2018 год».Название длинное, суть коротка: как муниципалы расходовали деньги на ремонт и строительство дорог. А дорог у нас немало: общая протяженность – 14,8 тыс. километров, из них 10 тыс. километров – местного значения. Из них асфальтированных и грунтовых – примерно 50 на 50.Так вот. В 2018 году 14 муниципальных образований Бурятии, в которые входят районы и города, выделили 382 млн на дорожную деятельность. Из них 65 млн вернули обратно в бюджет, 36 млн - из-за невыполнения работ, 29 млн – из-за расторгнутых контрактов с подрядчиками. Экономия на торгах, к слову, минимальна: всего 654 тыс. рублей. То есть конкуренции на торгах, видимо, не было.Все 382 млн направили на капитальный ремонт двух дорог, обычный ремонт девяти дорог, капремонт шести мостов, текущий ремонт 97 городских улиц, разработку проектной документации семи объектов, остальное – на содержание дорог.Конечно, проверить их все Счетная палата вряд ли успела. Поэтому ведомство ограничилось Бичурским, Окинским, Северо-Байкальским районами, городами Улан-Удэ, Гусиноозерск и двумя городскими поселениями: Каменское и Селенгинское.Но перейдем к нарушениям. Мелкие трогать не будем – допустить ошибки в формальностях, учитывая сложные бюрократические процедуры, немудрено. Обратим внимание сразу на серьезные, которые влияют на качество дорог.Идем дальше. Чтобы провести качественный ремонт, в районах должны быть нормативы финансовых затрат. Они, как показала проверка, имелись только в Гусиноозерске и Закаменском районе. Остальные, видимо, действовали наобум, что, по мнению аудиторов, «ставит под сомнение эффективность планирования дорожной деятельности».Например, на объект «Капитальный ремонт моста через р. Алтачейка в Бичурском районе» нормативный срок работ проектом установлен в семь месяцев. Местные власти же, видимо, затянув процедуру, дали строителям всего два месяца и десять дней. Конечно, в срок строители не уложились, и на декабрь 2018 года ремонт все еще не был закончен.«В связи с чем усматриваются признаки затягивания достижения запланированных показателей (мост находился в аварийном состоянии) и возможного социального напряжения в связи с отсутствием у населения возможности до 2021 года перемещения через р. Рель», пришли к выводу аудиторы.Практически во всех проверенных муниципальных образованиях выявлены многочисленные нарушения по приемке и оплате ремонтно-строительных работ. Чиновники местного уровня приняли и оплатили невыполненные работы на 2,5 млн рублей. То есть бюджетные деньги ушли кому-то в карман просто так.«МО «Бичурский район», МО ГП «Селенгинское» и МО ГП «Город Гусиноозерск» произвели приемку некачественно выполненных ремонтных работ. Например, участок отремонтированной автодороги в МО ГП «Город Гусиноозерск» является потенциально опасным местом возможного возникновения дорожно-транспортных происшествий (не имеется удерживающих дорожных ограждений и соответствующих дорожных знаков)», описывают аудиторы возможные опасности чиновничьей безалаберности.С устроенными тротуарами в Гусиноозерске тоже далеко не все в порядке. Их уложили, к слову, на площади в 10,2 тыс. квадратных метров. Они, пишут аудиторы, не обеспечивают доступ для маломобильных граждан к зданиям и сооружениям - «имеются факты наличия препятствий на тротуарах в виде бордюров, столбов, насыпей и канав». Более того, тротуар умудрились уложить на участке под строительство жилого дома, принадлежащем частному лицу.Качество построенных дорог не опровергает известное высказывание о двух бедах России.Содержание автодорог и тротуаров в районах тоже оставляет желать лучшего. Счетная палата убедилась в этом, наблюдая заросли бурьяна, гравийные насыпи на тротуарах, а также грязевые потоки, мусор и растения на проезжей части.Раз чиновники местного уровня допускают весь этот бардак, то за ними, по идее, должен быть соответствующий контроль. Контролером в данном случае выступает Минтранс республики. Однако: «по проверяемым субсидиям Минтрансом РБ проверки не проводились, контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий осуществлялся на основании предоставляемых МО отчетов, таким образом, не был обеспечен надлежащий контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий», - говорится в отчете Счетной палаты.Таким образом, можно сделать вывод, что деньги на строительство дорог часто уходят сквозь пальцы, а борьба со второй русской бедой полностью нивелируется первой. Впрочем, ничего нового.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: Счетной палаты РБ