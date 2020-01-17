В Бурятии работникам банкротящейся компании ЖКХ не выплатили зарплату

Без денег остались несколько десятков человек





В Кабанском районе Бурятии судебные приставы помогли работникам МУП «Каменскжилкомсервис» получить невыплаченные суммы при увольнении.

Как сообщили в УФССП Бурятии, муниципальное предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги жителям многоквартирных домов, решило инициировать процедуру банкротства. При этом с увольняющимися работниками не рассчиталось.За восстановлением своих нарушенных прав работники обратились в суд, который постановил взыскать с работодателя задолженность на общую сумму свыше 387 тысяч рублей по 38 искам.Приставы возбудили в отношении «Каменскжилкомсервиса» исполнительные производства, арестовали расчетный счет предприятия и списали с него всю сумму долга в пользу работников.Фото: «Номер один»