В Бурятии работникам банкротящейся компании ЖКХ не выплатили зарплату

В Кабанском районе Бурятии судебные приставы помогли работникам МУП «Каменскжилкомсервис» получить невыплаченные суммы при увольнении.
Как сообщили в УФССП Бурятии, муниципальное предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги жителям многоквартирных домов, решило инициировать процедуру банкротства. При этом с увольняющимися работниками не рассчиталось.
За восстановлением своих нарушенных прав работники обратились в суд, который постановил взыскать с работодателя задолженность на общую сумму свыше 387 тысяч рублей по 38 искам.
Приставы возбудили в отношении «Каменскжилкомсервиса» исполнительные производства, арестовали расчетный счет предприятия и списали с него всю сумму долга в пользу работников.
Фото: «Номер один»
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