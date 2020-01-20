Правительство Бурятии вошло в число учредителей «ЭкоАльянса»

Республика получила 30 процентов в уставном капитале мусорного оператора





В составе учредителей мусорного оператора Бурятии ООО «ЭкоАльянс» произошли изменения. С 13 января 30% в уставном капитале компании перешло к АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод». Ранее эта доля принадлежала гендиректору «ЭкоАльянса» Игорю Алексееву.