20.01.2020
Правительство Бурятии вошло в число учредителей «ЭкоАльянса»

Правительство Бурятии вошло в число учредителей «ЭкоАльянса»

Республика получила 30 процентов в уставном капитале мусорного оператора

В составе учредителей мусорного оператора Бурятии ООО «ЭкоАльянс» произошли изменения. С 13 января 30% в уставном капитале компании перешло к АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод». Ранее эта доля принадлежала гендиректору «ЭкоАльянса» Игорю Алексееву.

Напомним, в прошлом году в правительстве Бурятии придумали схему, как оказать помощь мусорному оператору, оказавшемуся в сложной финансовой ситуации. Было решено, что правительство выдаст госгарантию «Республиканскому мусороперерабатывающему заводу», убыточному предприятию, полностью находящемуся в собственности республики. Он, в свою очередь, должен был взять коммерческий кредит на сумму около 200 млн рублей, а затем выдать займ «ЭкоАльянсу», взамен получив 50% доли в уставном капитале мусорного оператора. В ноябре 2019 года Хурал Бурятии одобрил предоставление госгарантии.

Отметим, практически одновременно с этим на Республиканском мусороперерабатывающем заводе сменился гендиректор. Вместо Сергея Сафьянова предприятием теперь руководит Мансур Газизянов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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