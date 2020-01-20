Правительство Бурятии вошло в число учредителей «ЭкоАльянса»

В составе учредителей мусорного оператора Бурятии ООО «ЭкоАльянс» произошли изменения. С 13 января 30% в уставном капитале компании перешло к АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод». Ранее эта доля принадлежала гендиректору «ЭкоАльянса» Игорю Алексееву.
Напомним, в прошлом году в правительстве Бурятии придумали схему
, как оказать помощь мусорному оператору, оказавшемуся в сложной финансовой ситуации. Было решено, что правительство выдаст госгарантию «Республиканскому мусороперерабатывающему заводу», убыточному предприятию, полностью находящемуся в собственности республики. Он, в свою очередь, должен был взять коммерческий кредит на сумму около 200 млн рублей, а затем выдать займ «ЭкоАльянсу», взамен получив 50% доли в уставном капитале мусорного оператора. В ноябре 2019 года Хурал Бурятии одобрил предоставление госгарантии
.
Отметим, практически одновременно с этим на Республиканском мусороперерабатывающем заводе сменился гендиректор. Вместо Сергея Сафьянова предприятием теперь руководит Мансур Газизянов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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