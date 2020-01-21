В Бурятии районные власти «кошмарили» предпринимателей

В прокуратуру Прибайкальского района Бурятии обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о нарушении его прав со стороны контролирующего органа.
Ранее орган муниципального земельного контроля провел внеплановую выездную проверку в отношении бизнесмена, осуществляющего рекреационную деятельность в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Поводом для нее стали материалы районной администрации о возможных нарушениях земельного законодательства в деятельности хозяйствующего субъекта.
«Вопреки федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» внеплановая проверка с прокуратурой района не согласовывалась. Подобные нарушения выявлены в отношении еще трех субъектов предпринимательской деятельности», сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор внес главе Прибайкальского района представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Фото: «Номер один»
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