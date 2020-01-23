В Бурятии льготная ипотека нарвалась на резкий скачок цен на жилье

Девелоперы повышение цен отрицают





Ожидалось, что 2%-ная дальневосточная ипотека решит проблему дефицита жилья. И банки, и застройщики уже отмечают небывалый наплыв потенциальных покупателей квартир. Однако в Бурятии эта инициатива российского правительства привела к резкому росту цен на жилье. «Номер один» разбирался в том, как скажется «дальневосточная ипотека» на рынке «первички» и вторичного жилья.

По итогам 2019 года столица Бурятии вошла в десятку российских городов, где больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры в новостройках. В Улан­-Удэ за год в среднем стоимость «однушки» выросла на 16,1% — с 1,5 млн рублей до 1, 7 млн.С появлением льготной ипотеки цены подросли еще: горожане утверждают, что после Нового года стоимость квадрата у некоторых застройщиков взлетела с 40 до 57 тысяч, и это за черновые варианты.— Началась прямая спекуляция на ипотеке, а те, кто не относится к категории молодой семьи, но тоже хочет взять ипотеку, каково им? Просто дичайший взлет стоимости, притом что выбирать не из чего. Пришли к одному из застройщиков разузнать цены, а нам ответили, что цена действительна на сегодняшний день, завтра вновь вырастет и с каждым днем жилье будет дорожать, — возмущаются улан-­удэнцы.Девелоперы повышение цен отрицают, ссылаясь на то, что подорожали только квартиры в сдающихся объектах — это, по их словам, обычное дело.— На остатки квартир, а это практика всех застройщиков, цена всегда выше, чем в начале продаж, — сообщили нам в «Бест Плюс». Остальные крупные застройщики Бурятии, занимающиеся жилищным строительством, «Смит Инвест», «Бургражданстрой», категорически отрицают скачок цен на квадратные метры.— Наша компания первая в Бурятии выдала «дальневосточную ипотеку». У нас есть как желающие участвовать в этой программе, так и покупатели, уже зарегистрировавшие сделки. Желающих много — люди звонят, интересуются, выбирают квартиры, оставляют заявки. Сейчас из-за наплыва клиентов рассмотрение происходит чуть дольше. Средняя цена — 55 тыс. рублей за квадратный метр, для центра города это неплохо, — говорит руководитель отдела продаж «Бургражданстроя» Евгения Намзалова.В «Бест плюс» нам сообщили, что с начала года по программе «Дальневосточная ипотека» у них ушли уже 32 квартиры.— Поток желающих не прекращается, думаем, что сейчас такая ситуация у всех застройщиков. Ипотека под 2% — это реальный шанс решить жилищный вопрос молодым семьям. И грех такой возможностью не воспользоваться. Естественно, что спрос повысился в разы, — отмечают в компании.По словам риелторов, оборотной стороной льготной ипотеки может стать дальнейший рост стоимости на жилье и появление на рынке рискованных заемщиков.— Платеж будет небольшим, но если человек не может позволить себе регулярные выплаты сейчас, нет никакой гарантии, что сможет ближайшие 20 лет ежемесячно вносить даже небольшие суммы. Есть и те, кто в жилье не нуждается и никогда бы не рассматривал покупку квартиры, если бы не обещанная ипотека под 2%. Многие хотят инвестировать в недвижимость: сейчас ставка по депозитам составляет в среднем 5%, и переложить деньги в недвижимость, даже взяв ипотеку под 2%, — вариант с более высокой доходностью, — считает один из риелторов.Директор агентства недвижимости «Шанс» Ирина Смородникова признает, что получить ипотеку под 2% для многих потенциальных заемщиков становится непосильной задачей. И не только по формальным требованиям, а из-­за испорченных кредитных историй.— Начиная с октября прошлого года, банки стали чаще отказывать в ипотеке — люди закредитованы. Процент хоть и стал меньше, но получить кредит смогут не все, у покупателей жилья никаких просрочек быть не должно, — объясняет Ирина Смородникова.— Однозначно подорожали новостройки, на «вторичке» цены также выросли. Естественно, хорошее жилье стоит дороже, цены на «хрущевки» остались на прежнем уровне. Если двухкомнатная «брежневка» в начале 2019 года стоила 2 млн, то в конце — уже 2,2–2,3 млн, — рассказывает директор «Шанса».— В нашем городе это будет искусственный рост цен, так как объектов, доступных под 2%, — минимальное количество. На «вторичку» вслед за новостройками удорожание ожидается, но также искусственно, — уверен президент Гильдии риелторов Бурятии Роман Недозрелов.После запуска программы льготной ипотеки строительное сообщество Бурятии ожидает увеличения спроса на недвижимость.— Появится спрос на ипотеку у молодежи, больше будут брать ипотечные кредиты, и строители от этого выиграют. Будет спрос, и объемы стройки пойдут в рост, — заявили «Номер один» в ассоциации «Строители Республики Бурятия».О намерениях расширить жилищное строительство уже заявляют в «Бест Плюс». В прошлом году застройщик ввел в эксплуатацию 32,2 тыс. квадратных метров, из них 15 825 квадратных метров — жилье, что составляет 290 квартир. В 2020 году к вводу планируются 51,9 тыс. квадратных метров, из них жилой площади — 31 083 квадратных метра, или 676 квартир.Основными факторами, сдерживающими реализацию программы льготного ипотечного кредитования, являются, помимо закредитованности, низкая платежеспособность молодых семей, недостаточные объемы и высокая стоимость строящегося жилья.В ассоциации «Строители Республики Бурятия» говорят о существенно возросшей роли банков в строительстве жилья. Там отмечают, что это связано с изменениями, произошедшими с 1 июля, когда российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на специальных банковских счетах эскроу, а строить будут за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.Сами девелоперы уверяют, что обязательство переходить на эскроу­счета пока никаким образом на их деятельности не отразилось — большинство еще достраивают старые объекты и переходить на новые условия собираются лишь во втором полугодии 2020-­го, а то и со следующего года.Что касается выдачи «дальневосточной ипотеки», то в Бурятии с начала года Сбербанк получил 112 заявок. На текущее время выдано 16 жилищных кредитов на сумму 44,7 млн рублей.— Бурятия стала одним из первых регионов, где выдана «дальневосточная ипотека», причем уже достаточно много кредитов. И процент одобрения ипотечных кредитов высокий, — отмечает первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.Банк ВТБ с момента запуска программы в декабре 2019 года одобрил жителям Бурятии заявки более чем на 190 млн рублей. На рассмотрении в банке находится еще 70 заявок на сумму порядка 180 млн рублей.— На текущий момент наибольшим спросом у клиентов пользуются квартиры в строящихся многоквартирных домах. Однако стоит отметить, что программа позволяет также приобрести готовое жилье в сельской местности. Средняя сумма кредита в рамках программы «дальневосточной ипотеки» для жителей Бурятии составляет 2,1 млн рублей, — сообщила управляющий банком ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова.В банках отмечают, что в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.Также банкиры напоминают, что на первом этапе льготная ипотека под 2% будет доступна молодым семьям, а позже и участникам программы «Дальневосточный гектар». Сейчас льготными условиями могут воспользоваться заемщики не старше 35 лет включительно, состоящие в браке (возраст обоих супругов не превышает 35 лет), а также один родитель до 35 лет включительно, имеющий ребенка — гражданина РФ, возраст которого не превышает 18 лет.По мнению риелторов, откладывать покупку недвижимости не стоит — цены будут только расти. В долгосрочной перспективе эксперты ожидают нехватки новостроек, что сделает жилье в Бурятии еще дороже. Таким образом, от реформ правительства выиграют те, кто смогут воспользоваться льготами, и значительно проиграют те, кто в заветные списки «льготников» не входят. А это огромная армия жителей республики, сталкивающаяся сейчас с новыми реалиями: воспользоваться «плюшками» властей они не могут, а за покупку жилья вынуждены будут платить баснословные деньги. Причем приобретая квартиры в дотационном, депрессивном регионе по цене «золотых» квартир в развивающихся городах­-миллионниках.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»