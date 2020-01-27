Бурятия упала в российском рейтинге инвестиционной привлекательности

Республика шагнула вниз сразу на 11 мест





Обнародован рейтинг регионов России по состоянию инвестклимата по итогам 2018 года. Бурятия в нем заняла 49-е место, хотя годом ранее республика занимала 38-а место. Это можно назвать провалом Бурятии.







В 2020 году начинается телефонный опрос, чтобы вывести инвестиционный рейтинг за 2019 год. В Минэкономики республики призывают предпринимателей не отказываться от опроса и честно ответить на вопросы.Как отметил сегодня на брифинге в правительстве первый замминистра экономики РБ Вячеслав Ирильдеев, исправить ситуацию может созданная в республике территория опережающего развития «Бурятия», резидентами которой являются ООО «ТЛТ «Наушки» и ООО «Ноябрьскпродсервис». Планируемый объем инвестиций составит 5,5 млрд. рублей, появится 870 рабочих мест. Реализация проектов намечена на 2019-2022 гг.Также среди намеченных крупных проектов – строительство Центра ядерной медицины (инвестиции более миллиарда рублей) и Центр развития хоккея (инвестиции около 1,4 миллиарда рублей).По словам Вячеслава Ирильдеева, республика ставит перед собой цель попасть в ТОП-30 инвестиционного рейтинга страны.Фото: pixabay.com