На предприятиях Улан-Удэ снизилась зарплата

В ноябре 2019 года в среднем она составила 42 тысячи рублей





Бурятстат сообщил данные о зарплате в Улан-Удэ в ноябре 2019 года. По данным ведомства, среднемесячная начисленная номинальная зарплата работников (без выплат социального характера) по предприятиям и организациям столицы Бурятии, не являющимся субъектами малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек, составила 42678 рубля. Это на 2,3% ниже октября 2019 года и на 4,8% выше ноября 2018 года.

Реальная зарплата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) в ноябре 2019 года уменьшилась на 2,8% по сравнению с октябрем 2019 года и не изменилась по сравнению с ноябрем 2018 года.Фото: «Номер один»