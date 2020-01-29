В Бурятии провалился инвестпроект на 100 миллионов рублей

Разрабатывать программное обеспечение в Гусиноозерске не будут





По информации «Номер один», на днях в Бурятии налоговая служба исключила ООО «Центр облачных технологий» из ЕГРЮЛ. Причина - юридическое лицо признано недействующим.

«Центр облачных технологий» учредили в Улан-Удэ в июне 2018 года три гражданина Китая. Уже через месяц компания подписала с правительством Бурятии соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Разработка компьютерного программного обеспечения: технология Блокчейн (облачные вычисления)», который планировалось реализовать в Гусиноозерске.«Китайская сторона выступает инвестором проекта и намерена вложить в его реализацию порядка 100 миллионов рублей. Прогнозное число создаваемых рабочих мест – 50 человек. Правительство республики в свою очередь рассмотрит вопрос о предоставлении инвестору государственной поддержки для реализации проекта, проконсультирует его по вопросам действующего инвестиционного законодательства Республики Бурятия и тематике планируемого инвестпроекта. Соглашение заключается в целях формирования необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в МО ГП «город Гусиноозерск», сообщили тогда в пресс-службе правительства БурятииПри этом руководитель китайской компании г-н Сяо Сяоминь поблагодарил республиканских чиновников за теплый прием, высказал свое восхищение величием России, и выразил надежду что он, как инвестор, внесет свой вклад в развитие экономики Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии