Мэрия Улан-Удэ продала бизнесмену чужую землю

В Бурятии суд рассмотрел дело по иску бизнесмена Андрея Кашина к Комитету по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ. Предприниматель требовал у чиновников вернуть ему деньги и компенсировать убытки за купленный земельный участок, который, как оказалось, принадлежит другому человеку.
Как следует из материалов дела, Андрей Кашин на аукционе приобрел земельный участок за 724 тысячи рублей. Он заключил с комитетом договор купли-продажи и оплатил сделку, а позже зарегистрировал договор в Управлении Росреестра по РБ.
Однако позже суд признал договор купли-продажи недействительным. Как выяснилось, проданный г-ну Кашину земельный участок был сформирован без учета ранее отведенного земельного участка, находящегося в собственности у другого гражданина, с иным кадастровым номером. Их границы полностью накладывались друг на друга.
Несмотря на то, что ошибка была допущена по вине комитета, чиновники отказались возвращать бизнесмену уплаченные за землю деньги.
Андрею Кашину пришлось идти в суд. Там он потребовал вернуть ему деньги за покупку земли, убытки, связанные с регистрацией договора купли-продажи в размере 2000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 83 тысячи рублей и компенсацию морального вреда - 150 тысяч рублей.
Суд требования предпринимателя удовлетворил частично, снизив сумму процентов за пользование чужими денежными средствами до 4 тысяч рублей, а также отказав в выплате компенсации морального вреда. Последнее мотивировано тем, что истец «не представил доказательства несения им физических и нравственных страданий, причиненных в результате неправомерных действий ответчика».
В КУИ с таким решением не согласились и пытались обжаловать его в Верховном суде. Однако там решение районного суда оставили без изменения.
Фото: «Номер один»
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