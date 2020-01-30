Мэрия Улан-Удэ продала бизнесмену чужую землю

Возвращать заплаченные за нее деньги чиновники отказались





В Бурятии суд рассмотрел дело по иску бизнесмена Андрея Кашина к Комитету по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ. Предприниматель требовал у чиновников вернуть ему деньги и компенсировать убытки за купленный земельный участок, который, как оказалось, принадлежит другому человеку.

Как следует из материалов дела, Андрей Кашин на аукционе приобрел земельный участок за 724 тысячи рублей. Он заключил с комитетом договор купли-продажи и оплатил сделку, а позже зарегистрировал договор в Управлении Росреестра по РБ.Однако позже суд признал договор купли-продажи недействительным. Как выяснилось, проданный г-ну Кашину земельный участок был сформирован без учета ранее отведенного земельного участка, находящегося в собственности у другого гражданина, с иным кадастровым номером. Их границы полностью накладывались друг на друга.Несмотря на то, что ошибка была допущена по вине комитета, чиновники отказались возвращать бизнесмену уплаченные за землю деньги.Андрею Кашину пришлось идти в суд. Там он потребовал вернуть ему деньги за покупку земли, убытки, связанные с регистрацией договора купли-продажи в размере 2000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 83 тысячи рублей и компенсацию морального вреда - 150 тысяч рублей.Суд требования предпринимателя удовлетворил частично, снизив сумму процентов за пользование чужими денежными средствами до 4 тысяч рублей, а также отказав в выплате компенсации морального вреда. Последнее мотивировано тем, что истец «не представил доказательства несения им физических и нравственных страданий, причиненных в результате неправомерных действий ответчика».В КУИ с таким решением не согласились и пытались обжаловать его в Верховном суде. Однако там решение районного суда оставили без изменения.Фото: «Номер один»