Семья экс-мэра Улан-Удэ оказалась на грани разорения

3 февраля в Арбитражный суд Бурятии поступил иск Россельхозбанка о признании Натальи Айдаевой банкротом. Дочь бывшего мэра Улан-Удэ должна банкирам 6 млн 167 тысяч рублей.
Наталья Айдаева занимается бизнесом уже давно. На нее зарегистрирован целый ряд коммерческих фирм – ООО «Медицина», ООО «Сибирская рудная компания», ООО «ТУГ» и другие. Однако, по информации «Номер один», иск «Россельхозбанка» к Наталье Айдаевой связан с банкротством другой компании – крупного сельхозпредприятия «Агролидер Плюс» Олега Пака.
Несколькими годами ранее Наталья Айдаева выступала поручителями по многомиллионным кредитам, взятым «Агролидером» в Россельхозбанке. Под них дочь мэра даже заложила свой земельный участок площадью почти 5 гектаров с расположенными на нем объектами недвижимости. Фирма с кредитами не рассчиталась и ушла на банкротство
, как и сам Олег Пак. В итоге банкиры стали требовать деньги с поручителей. У Натальи Айдаевой забрали заложенную землю, которую оценили в 8,2 млн рублей, но этих денег для расчета с кредиторами не хватило.
Отметим, проблемы из-за банкротства «Агролидера» возникли не только у Натальи Айдаевой. Как следует из материалов судебных дел, поручителем по кредитам Олега Пака выступал и сам Геннадий Айдаев. Согласно базе данных судебных приставов, на данный момент с бывшего мэра взыскивают 1,7 млн рублей.
Судя по всему, не важно обстоят дела и на ООО «Бурятконсервпром» (бренд «Унэгэтэйские консервы») супруги бывшего мэра Зои Айдаевой. В 2019 году Россельхозбанк в счет погашения кредитов забрал у нее заложенный земельный участок. А сейчас администрация Заиграевского района требует взыскать с предприятия
почти миллион рублей – долг по арендной плате за землю.
Как ранее сообщал «Номер один», финансовое состояние семьи Айдаевых серьезно подкосил и другой бизнесмен, строитель Бато Очиров. Он занял у экс-мэра 20 млн рублей, но долг так и не вернул
. В настоящее время предпринимателя банкротят, но взять с него оказалось особо нечего.
Не исключено, что именно сложное финансовое состояние заставило Геннадия Айдаева самому заняться бизнесом
. Напомним, на днях он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Бывший мэр намерен заниматься сантехническими работами, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
Фото: «Номер один»
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