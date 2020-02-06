В Бурятии оштрафовали компанию по добыче природных ископаемых

Фирма нарушила условия пользования недрами





Судебные приставы Улан-Удэ взыскали с компании, занимающейся добычей природных ископаемых, штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение условий пользования недрами.

Как сообщили в УФССП Бурятии, фирма получила лицензию на 3,5 года на разведку и добычу магматических и метаморфических пород на участке Черниговский в Мухоршибирском районе. Однако в нарушение требований лицензии не представила ежегодный статистический отчет в Министерство природных ресурсов РБ.Данное нарушение стало основанием для привлечения компании к административной ответственности. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей.Добровольно в установленный законом срок фирма штраф не заплатила. Тогда к делу подключились судебные приставы.Должнику сообщили о последствиях несвоевременной уплаты штрафа. Перспектива удвоения задолженности побудила компанию выплатить всю необходимую сумму. На данный момент 300 тысяч рублей перечислены на счет Бурприроднадзора.Фото: pixabay.com