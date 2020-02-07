Инфляция в Бурятии стала одной из самых высоких в России

За месяц цены в республике выросли почти на процент





В январе 2020 года инфляция в России составила 0,4% в сравнении с декабрем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Цены на продовольственные товары за последний месяц выросли на 0,7%, а на непродовольственные товары и услуги на 0,2%.Рост потребительских цен в 34 субъектах федерации составил 0,5% и более. Наибольший показатель был зафиксирован в республике Коми - 1,9%, и Бурятии - на 0,9%. В Москве рост цен составил - 0,4%, а в Санкт-Петербурге - 0,7%.Фото: «Номер один»