В Бурятии выросли цены на жилье

Квартиры подорожали как в новостройках, так и на вторичном рынке





По данным Бурятстата, в четвертом квартале 2019 года произошел существенный рост цен на вторичном рынке жилья.

- По результатам выборочного обследования в IV квартале 2019 года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья составила 46 275 рублей, на вторичном рынке – 52 926, - сообщает Бурятстат.

Ведомство сообщает, что квартиры на вторичном рынке за год стали дороже на 16,5%, а в новостройках на 11,1%.

Напомним, «Номер один» ранее уже сообщал о том, что в республике дорожает жилье в связи с появлением льготной ипотеки - после Нового года стоимость квадрата у некоторых застройщиков взлетела с 40 до 57 тысяч, и это за черновые варианты.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/