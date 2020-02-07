Спортсмены Тимлюйского цементного завода успешно выступили на спартакиаде

Победителям вручили дипломы и памятные призы





Лучшие спортсмены сборной ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем) успешно выступили в составе команды Каменского поселения на XX спартакиаде руководителей предприятий и организаций Кабанского района, сообщили в пресс-службе предприятия.

Традиционное мероприятие состоялось 1 февраля в культурно-досуговом центре «Жемчужина» поселка Селенгинск. Шесть команд оспаривали первенство в ходе состязаний по волейболу, настольному теннису, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, перетягиванию каната, а также по шашкам и шахматам. По итогам соревнований представители Каменского поселения заняли третье место, уступив соперникам из Селенгинского поселения и администрации муниципального образования «Кабанский район». Призерам вручили дипломы и памятные призы.





Отметим, что в сборную Каменского поселения вошли спортсмены из ООО «ТимлюйЦемент», показавшие лучшие результаты на поселковой спартакиаде среди руководителей предприятий и организаций, которая состоялась 25 января на базе Каменской детско-юношеской спортивной школы и лицея имени В.Е. Кожевина. Тимлюйские цементники одержали безоговорочную победу в состязаниях по настольному теннису и волейболу, продемонстрировав красивую игру и отличную спортивную подготовку. Также заводчане стали вторыми в соревнованиях по дартсу и четвертыми в поединке по шашкам и шахматам. По итогам всех матчей сборная завода заняла второе место, уступив всего одно очко команде «Администрация».«Участие в ежегодной районной спартакиаде – большая честь для наших сотрудников, добиться хороших результатов и стать призерами могут только лучшие из них. Пропаганде здорового образа жизни мы уделяем большое внимание, так как люди, увлекающиеся спортом, эффективнее работают в команде и быстрее других справляются с поставленными задачами. Наши работники не являются профессиональными спортсменами, но, несмотря на это, демонстрируют хороший уровень подготовки и волю к победе», – отметил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.Фото: «ТимлюйЦемент»