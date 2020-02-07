Собственникам гормолзавода в Улан-Удэ не удалось продать предприятие

Бизнесмены вновь рассчитывают на господдержку





Собственники ОАО «Молоко» пока не нашли инвестора, готового купить остановившееся в прошлом году предприятие. И сегодня владельцы гормолзавода пытаются получить новую порцию господдержки, используя успешные предприятия региона, в частности, ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». Между тем, по данным информированных источников, уже подготовлены документы на подачу иска в Арбитражный суд РБ о признании банкротом второго предприятия гормолзавода - ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».