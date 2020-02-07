Собственникам гормолзавода в Улан-Удэ не удалось продать предприятие

Собственники ОАО «Молоко» пока не нашли инвестора, готового купить остановившееся в прошлом году предприятие. И сегодня владельцы гормолзавода пытаются получить новую порцию господдержки, используя успешные предприятия региона, в частности, ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». Между тем, по данным информированных источников, уже подготовлены документы на подачу иска в Арбитражный суд РБ о признании банкротом второго предприятия гормолзавода - ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».
Как уже сообщал «Номер один», с декабря 2019 года улан-удэнский молокозавод не функционирует
, столкнувшись с отказом поставщиков привозить молоко на переработку. Предприятие, несколько лет назад начав также выпускать продукцию из разведенного сухого молока, растеряло покупателей и ушло в глубокий минус. Что привело к 17- миллионному долгу перед местными поставщиками молока.
Тогда же руководители предприятия попытались продать гормолзавод иркутским предприятиям «Янта» и «Белореченское», а также московским и воронежским инвесторам. Однако, судя по тому, что сделка не состоялась, владельцы гормолзавода запросили слишком большую цену за актив, который находится в предбанкротном состоянии, не работает и лишь генерирует убытки. Кроме того, инвесторов настораживает довольно сложная система владения гормолзаводом, когда активы и земля разбросаны по нескольким коммерческим структурам, а основной актив - новейшая производственная линия «Тетрапак» - находится в залоге у правительства Бурятии.
В итоге, судя по всему, владельцы гормолзавода решили отказаться от продажи актива и в очередной раз получить госгарантию на привлечение оборотных средств и для расчета с поставщиками.
- Есть схема получения из республиканского бюджета 50 млн рублей на ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика», которые последнее вложит в гормолзавод и запустит производство, - сообщил информированный источник. - Этот путь решения проблемы позволит старому менеджменту предприятия выйти из кризиса.
Однако за последние годы правительство РБ неоднократно приходило владельцам завода на выручку, а финансовая поддержка перевалила за 300 млн рублей. Но в итоге все произошло по пословице: как с козла молока... Поэтому гарантировать еще 50 млн рублей в правительстве не хотят.
- Мы не уверены, что этот вариант сработает, кроме того, у республики сегодня нет уверенности, что деньги уйдут по назначению, - продолжил информированный источник в правительстве республики. - Доверие подорвано, денег им не дадут.
Кроме того, ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» задолжало региональному Гарантийному фонду свыше 210 млн рублей за аренду линии «Тетрапак». Из которых 206 млн составил долг по основным платежам, а свыше 3 млн - проценты за просрочку.
Поэтому сегодня решается вопрос не о предоставлении дополнительных финансовых гарантий, а о том, как вытащить из предбанкротного состояния государственный актив - высокотехнологичную линию по розливу молока. Как стало известно «Номер один», все материалы на подачу в Арбитражный суд РБ на банкротство ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» уже подготовлены. Но пока в этом процессе взята пауза.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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