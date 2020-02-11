Бурятию оштрафовали на 170 млн рублей

Взыскание наложено за превышение предельной суммы госдолга





Минфин России оштрафовал Бурятию на 170 млн рублей за превышение предельной суммы госдолга республики в 2018 году. Сумма штрафа списана из республиканского бюджета в 2020 году, сообщил в «Фейсбуке» депутат Хурала Бурятии Михаил Гергенов.

«За все годы работы я слышал одно - у нас сбалансированный бюджет, расходы соответствуют доходам, дефицит республиканского бюджета не превышает контрольных значений, запас его прочности достаточен. Как такое могло произойти? Уму непостижимо», недоумевает депутат.Фото: «Номер один»