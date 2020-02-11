11.02.2020
Бурятию оштрафовали на 170 млн рублей

Бурятию оштрафовали на 170 млн рублей

Взыскание наложено за превышение предельной суммы госдолга

Минфин России оштрафовал Бурятию на 170 млн рублей за превышение предельной суммы госдолга республики в 2018 году. Сумма штрафа списана из республиканского бюджета в 2020 году, сообщил в «Фейсбуке» депутат Хурала Бурятии Михаил Гергенов.

«За все годы работы я слышал одно - у нас сбалансированный бюджет, расходы соответствуют доходам, дефицит республиканского бюджета не превышает контрольных значений, запас его прочности достаточен. Как такое могло произойти? Уму непостижимо», недоумевает депутат.

Фото: «Номер один»
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