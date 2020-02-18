В Улан-Удэ выделили землю для производства газов

Реализация масштабного инвестпроекта начнется в ближайшее время





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о выделении земельного участка для ООО «Байкалпромгаз», которое планирует реализовать масштабный инвестпроект по производству технических газов на территории промышленного парка. Земля передается компании в аренду без проведения торгов, следует из текста документа. Площадь участка составляет 1,3 гектара.

Напомним, 17 сентября 2019 года правительство Бурятии и «Байкалпромгаз» подписали соглашение об организации производства технических газов на территории промышленного парка.- Мы производим технические газы – это кислород, включая сжиженный газообразный, аргон и азот. Такого производства на территории Дальнего Востока нет. Чтобы понимать масштабы производства – это одна из крупнейших в стране, как минимум в тройку входит в стране. Мы можем полностью покрыть рынок республики промышленным газом, включая частные предприятия – в Бурятии и Забайкалье проблемы с медицинским кислородом. И это будет 5-20 % от нашего объема, поэтому основной упор будет сделан на рынок Дальнего Востока, - рассказывал тогда гендиректор «Байкалпромгаза» Юрий Вершинин.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил экологичность производства.- Проект соответствует требованиям стандартов для размещения производства в Байкальском регионе. Отмечу, предприятие планирует создать сеть пунктов заправки баллонов газом, обмена и доставке. Это тоже на пользу нашей экологии, - подчеркнул руководитель.В пресс-службе правительства РБ уточнили, что «Байкалпромгаз» имеет первоначальные оборотные средства и комплект оборудования для производства технических газов. За счет заемных средств планирует осуществить доставку и монтаж оборудования, осуществить первоначальный взнос по договору лизинга дополнительного оборудования и специализированного транспорта.«Начало строительно-монтажных работ было намечено на 4-й квартал 2019 года, запуск производства планировался на первый квартал 2020 года. Реализация проекта позволит создать до 150 новых рабочих мест», сообщили в пресс-службе.Фото: pixabay.com