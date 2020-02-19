«Улан-Удэнская птицефабрика» купила гормолзавод

Улан-удэнский гормолзавод в конце этой недели возобновляет производство молочной продукции. Первая партия поступит на прилавки города накануне праздника Белого месяца (Сагаалган) 24 февраля. Об этом «Номер один» сообщили работники предприятия, которые в настоящий момент готовят технологическое оборудование к запуску.
Яйца курицу учат
Как «Номер один» уже сообщал, после неудачных попыток владельцев гормолзавода продать предприятие иркутским и московским инвесторам
на выручку пришли «птичники» - ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». Предприятие в 2017-2019 годах получило господдержку на возмещение части затрат по модернизации в размере около 40 млн рублей. В 2020 субсидирование птицефабрики, которая, судя по всему, накопила некий «жирок», продолжится, что стало одной из причин рискованной идеи «птичников» вложить уже собственные средства в покупку контрольного пакета и запуск гормолзавода. Запланированный объем средств, который вложит птицефабрика в гормолзавод, - порядка 80 млн рублей.
- Достигнуты договоренности по платежам с налоговой инспекцией, «МРСК Сибири», которые вошли в положение и поддержали план финансового оздоровления ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», предложенный ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика», - заявил на днях экономический советник главы Бурятии Алдар Бадмаев. - В ближайшие месяцы начнется погашение задолженности предприятия перед поставщиками молока. Естественно, что план вывода предприятия из кризиса, разрабатываемый с сентября прошлого года, предварительно одобрило руководство республики. А генеральный директор ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» Доржи Абзаев озвучил правительству основные пункты плана по оздоровлению гормолзавода.
Молоко к Сагаалгану
На самом заводе весть о вхождении нового инвестора восприняли с энтузиазмом.
- Долги по заработной плате выплачены, люди готовы снова работать, практически все работники предприятия вернулись, - сообщила одна из работниц ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». - Начинается промывка емкостей, когда будет возобновлена подача электроэнергии, то начнется настройка технологического оборудования. Работаем над тем, чтобы первую продукцию представить покупателям накануне Сагаалгана. Вся продукция будет из натурального молока, никаких сухого порошка и добавок.
Между тем пока неясен источник финансирования программы перевооружения завода и фактически завоевания местного рынка, который за это время захвачен иногородними молокозаводами, а также мелкими переработчиками молочной продукции из Бурятии. В АО «Улан-Удэнская птицефабрика» не смогли оперативно ответить на запрос «Номер один».
По имеющейся информации, речь идет об объемах инвестиций в размере 80 млн. Однако только часть из заявленной суммы имеется сегодня в наличии. Эти средства уже пошли на погашение заработной платы, запуск производства и планируются на закуп нового сырья. Именно поэтому экономический эксперт Алдар Бадмаев, называя возможные сроки погашения долгов предприятия перед поставщиками сырого молока, говорит о «ближайших месяцах».
Таким образом, если сегодня денег на возврат долгов фермерам нет, то не факт, что они появятся спустя несколько месяцев. Видимо, расчет делается на то, что фермеры никуда не денутся и снова будут поставлять молоко на переработку под честное слово. Ведь перед декабрьским закрытием гормолзавода иркутские холдинги подняли закупочные цены на молоко и переманили бурятских поставщиков. Однако затем, когда фактически исчезла конкуренция, снова опустили цены вниз.
Долги будут списаны?
Судя по всему, если на предприятие заходят инвесторы, то это будет совершенно новая структура, которая начнет с чистого листа. А основные долги останутся на старой структуре и будут со временем списаны. Как это часто бывает при смене собственника. Иначе новое предприятие с самого начала окажется под завалами растущих, как снежный ком, долгов, наработанных прежними собственниками гормолзавода Юрием Тармаевым и Анатолием Раднаевым. Ведь когда говорится о 80 млн инвестиций и 300 млн долговой нагрузки, то при невысокой маржинальности в молочной промышленности инвесторам придется «простить» многих кредиторов.
В настоящее время новые собственники ведут переговоры о передаче линии «Тетрапак» от прежнего собственника к новому, которая находится в залоге у Гарантийного фонда РБ. Напомним, ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» задолжало за линию региональному Гарантийному фонду свыше 210 млн рублей.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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