«Улан-Удэнская птицефабрика» купила гормолзавод

В ближайшие дни предприятие вновь запустит производство





Улан-удэнский гормолзавод в конце этой недели возобновляет производство молочной продукции. Первая партия поступит на прилавки города накануне праздника Белого месяца (Сагаалган) 24 февраля. Об этом «Номер один» сообщили работники предприятия, которые в настоящий момент готовят технологическое оборудование к запуску.