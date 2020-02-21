УФАС Бурятии не нашел нарушений в росте цен на продукты

УФАС Бурятии провел мониторинг цен в отношении отдельных видов продовольственных товаров (всего 18 позиций), поставки которых осуществляются из КНР.
«По состоянию на 17 февраля можно сделать вывод, что ценовая ситуация стабилизируется. Стабилизации цен в ДФО, прежде всего, способствовало начало поставок продукции из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана. По данным мониторинга, на 17 февраля в торговых сетях имеется достаточный запас плодоовощной продукции. До настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено», рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил антимонопольной службе совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения. Поводом для этого стала информация о резком росте цен на товары из Китая, в том числе, на овощи и фрукты, из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на границе.
Между тем, по данным Бурятстата, в январе 2020 года инфляция в Бурятии составила 0,9%. Основной вклад в нее внес рост цен на продовольственные товары. Он составил 1,6%.
При этом лидером по росту цен стала плодоовощная продукция, включая картофель, цены на них увеличились на 7,9%. Больше всего подорожала
капуста белокочанная (42,4%), помидоры свежие (28,4%), огурцы свежие (21,1%), виноград (16,7%) и свекла (13,6%).
Фото: «Номер один»
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